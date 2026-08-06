Обшуки в Мукачівському РТЦК: Глагола оприлюднив нові факти, військові спростовують інформацію

Колишньому керівнику Мукачівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки і його колишньому заступнику нібито оголосили підозри.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє журналіст Віталій Глагола, який вранці писав про обшуки в цьому РТЦК та ВВК.

За його словами, підозри нібито висунуто Євгену Пільгую, який очолював Мукачівський РТЦК та СП у 2021–2025 роках, а також Ігорю Годзінцю, ексзаступнику начальника, який обіймав цю посаду до 2024 року.

"За моєю інформацією, він працює начальником зміни на митниці", — пише автор.

Зазначимо, що офіційні органи цих даних поки що не підтверджують.

Глагола також надав додаткову інформацію щодо обшуків:

"Сьогодні слідчі дії безпосередньо у приміщенні Мукачівського РТЦК та СП не проводилися. Обшуки відбулися за місцями проживання двох підозрюваних, а також у ще кількох членів військово-лікарської комісії".

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Посилаючись на джерела в правоохоронних органах та попередні дані слідства, Глаголазазначає, що за час перебування посадових осіб на своїх посадах понад 1000 військовозобов’язаних було незаконно знято з військового обліку, а приблизно 300 з них після цього виїхали за кордон.

"За інформацією моїх співрозмовників, вартість "послуги" могла сягати 20 тисяч доларів США з однієї особи, хоча в окремих випадках суми були меншими. Розслідування триває. З’ясовую, чи будуть найближчим часом нові підозри та затримання серед інших фігурантів справи", — підсумував журналіст.

Цю історію прокоментував також народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність"), який очолює тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради України з розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час воєнного стану.

"Сиділи собі спокійно й брали з людей по 20 тисяч доларів за зняття з військового обліку. І водночас це ТЦК незаконно мобілізувало чоловіка з інвалідністю, якого вдалося звільнити лише тоді, коли ми порушили це питання на нашій ТСК. Процеси вже пішли у незворотний бік. Скільки всього ще попереду буде викриватись", — зазначив він.

У свою чергу у Закарпатському обласному ТЦК та СП інформацію про обшуки в Мукачівському терцентрі спростували.

"Наразі інформація про проведення обшуків у підрозділах, що підпорядковуються Закарпатському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, не відповідає дійсності", — йдеться у заяві.

Військовослужбовці ОТЦК закликали військових та цивільних не поширювати неперевірену інформацію та користуватися виключно офіційними джерелами.

"Нагадуємо, що будь-які повідомлення щодо слідчих дій мають коментувати виключно уповноважені правоохоронні органи в межах своїх повноважень", — наголосили військові.

Нагадаємо, в Україні хочуть посилити покарання для "ухилянтів".

Також повідомлялося, що Євросоюз не надаватиме тимчасовий захист військовозобов’язаним українцям, якщо вони незаконно перетнуть кордон.