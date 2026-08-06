Обыски в Мукачевском РТЦК: Глагола раскрыл новые факты, военные опровергают информацию

Бывший руководитель Мукачевского территориального центра комплектования и социальной поддержки и его бывший заместитель получили подозрения.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист Виталий Глагола, который утром писал об обысках в этом РТЦК и ВВК.

По его словам, подозрения якобы вручены Евгению Пильгую, возглавлявшему Мукачевский РТЦК и СП в в 2021-2025 годах, а также Игорю Годзинцу, экс-заместителю начальника, занимавшему эту должность до 2024 года.

"По моей информации, он работает начальником смены на таможне", — пишет автор.

Отметим, что официальные органы этих данных пока не подтверждают.

Глагола также уточнил информацию насчет обысков:

"Следственные действия непосредственно в помещении Мукачевского РТЦК и СП сегодня не проводились. Обыски прошли по местам жительства двух подозреваемых, а также у еще нескольких членов военно-врачебной комиссии".

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Со ссылкой на источники в правоохранительных органах и предварительные данные следствия Глагола отмечает, что за время пребывания должностных лиц на своих должностях более 1000 военнообязанных были незаконно списаны с военного учета, а ориентировочно 300 из них после этого уехали за границу.

"По информации моих собеседников, стоимость "услуги" могла достигать 20 тысяч долларов США с одного человека, хотя в отдельных случаях суммы были меньше. Расследование продолжается. Выясняю, будут ли в ближайшее время новые подозрения и задержания среди других фигурантов дела", — резюмировал журналист.

Прокомментировал эту историю и нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская Солидарность") который возглавляет временную следственную комиссию (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время военного положения.

"Сидели себе ровно и брали с людей по 20 тысяч долларов за списание по военному учету. И в это же время это ТЦК незаконно мобилизовало мужчину с инвалидностью, которого удалось уволить только когда мы этот вопрос подняли на нашей ВСК. Процессы уже пошли необратимые. Сколько всего впереди будет разоблачаться", — отметил он.

В свою очередь в Закарпатской областном ТЦК и СП информацию об обысках в Мукачевском терцентре опровергли.

"На данный момент информация о проведении обысков в подчиненных Закарпатскому областному территориальному центру комплектования и социальной поддержки подразделениям не соответствует действительности", — говорится в заявлении.

Военнослужащие ОТЦК призвали меди и граждан не распространять непроверенную информацию и пользоваться исключительно официальными источниками.

"Напоминаем, что любые уведомления по поводу следственных действий должны комментировать исключительно уполномоченные правоохранительные органы в пределах своих полномочий", — подчеркнули военные.

Напомним, в Украине хотят ужесточить наказание для "уклонистов".

Также сообщалось, что Евросоюз не будет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам, если они пресекут границу незаконно.