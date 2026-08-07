Знищили документи: що сталося в Мукачівському РТЦК та СП

Колишній керівник Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки знищив довідки, рішення ВЛК та іншу медичну документацію, що, згідно із законом, мали зберігатися 75 років.

Це було зроблено ще в серпні 2024 року у зв’язку з загрозою викриття незаконних махінацій зі списанням військовозобов’язаних за гроші, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Напередодні журналіст Віталій Глагола повідомив, що в Мукачівському РТЦК нібито відбулися масштабні обшуки, а також розповів про затримання колишнього керівника РТЦК та його заступника.

Сьогодні, 7 серпня, в Офісі генерального прокурора оприлюднили подробиці розслідування. Зокрема, повідомляється, що на Закарпатті в рамках програми "Зворотний бік ТЦК та ВЛК" правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у 2022–2024 роках.

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За даними слідства, її організували тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП і його підлеглий, відповідальний за військовий облік та бронювання.

"Цей механізм фактично був налагоджений. У військово-облікові, медичні та інші службові документи вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби. За таку "послугу" брали від 5 до 10 тисяч доларів США", — йдеться у заяві ОГП.

Таким чином було списано 1577 осіб, з яких 1142 — нібито через стан здоров’я. Законних підстав для таких дій не було.

Коли ж виникла загроза викриття, керівництво почало знищувати документи. Тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП, як стверджує слідство, оформив фіктивний акт про вилучення та знищив довідки, рішення ВЛВК та іншу медичну документацію, які повинні зберігатися 75 років.

Незважаючи на спроби приховати сліди, слідчі відновили необхідну інформацію на підставі даних НСЗУ, показів свідків, результатів експертиз та інших матеріалів.

Наразі 120 осіб уже поновлені на військовому обліку. Перевірка щодо інших триває.

У рамках розслідування було проведено 17 обшуків у діючих та колишніх працівників Мукачівського РТЦК та СП, членів ВЛК та інших фігурантів.

Двом колишнім чиновникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Прокурори наполягатимуть на безальтернативному триманні під вартою.

Наразі слідство триває.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатському ОТЦК спростували інформацію про обшуки в Мукачівському РТЦК.

Нагадаємо, що Рада готує нові правила для ТЦК.