Уничтожили документы: что произошло в Мукачевском РТЦК и СП

Бывший руководитель Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки уничтожил справки, решения ВВК и другую медицинскую документацию, которые, по закону, должны были храниться 75 лет.

Это было сделано еще в августе 2024 года в свете угрозы разоблачения незаконных махинаций со списанием военнообязанных за деньги, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Накануне журналист Виталий Глагола сообщил, что в Мукачевском РТЦК якобы прошли масштабные обыски, а также рассказал о взятии под стражу бывшего начальника РТЦК и его заместителя.

В Офисе генпрокурора сегодня, 7 августа, раскрыли детали расследования. В частности, сообщается, что в Закарпатье в рамках программы "Обратная сторона ТЦК и ВВК" правоохранители масштабную схему незаконного исключения военнообязанных из учета, действовавшей в 2022–2024 годах.

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По данным следствия, ее организовали тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП и его подчиненный, ответственный за военный учет и бронирование.

"Механизм фактически был поставлен на поток. В военно-учетные, медицинские и другие служебные документы вносили недостоверные сведения, на основании которых мужчин без законных оснований признавали непригодными к военной службе. За такую ​​"услугу" брали от 5 до 10 тысяч долларов США", — говорится в заявлении ОГП.

Таким образом были списаны 1577 человек, из которых 1142 — якобы по состоянию здоровья. Законных оснований для таких действий не было.

Когда же возникла угроза разоблачения, начальство начало избавляться от документов. Тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП, как утверждает следствие, оформил фиктивный акт об изъятии и уничтожил справки, решения ВВК и другую медицинскую документацию, которые должны храниться 75 лет.

Несмотря на попытки спрятать концы в воду, следователи восстановили необходимую информацию по данным НСЗУ, свидетельским показаниям, результатам экспертиз и другим материалам.

В настоящее время 120 человек уже восстановлены на военном учете. Проверка по другим продолжается.

В рамках расследование проведены 17 обысков у действующих и бывших работников Мукачевского РТЦК и СП, членов ВВК и других фигурантов.

Двум бывшим чиновникам доложено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Прокуроры будут настаивать на безальтернативном содержании под стражей.

Сейчас следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Закарпатском ОТЦК опровергли информацию об обысках в Мукачевском РТЦК.

Напомним, Рада готовит новые правила для ТЦК.