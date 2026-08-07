Екскерівника Мукачівського РТЦК та СП заарештували без права внесення застави: Глагола розповів подробиці

Суд обрав запобіжний захід щодо колишнього керівника Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, про затримання якого повідомив Офіс генерального прокурора.

Його помістили до СІЗО без права на звільнення під заставу на час слідства, пише журналіст Віталій Глагола. За його словами, йдеться про Євгена Пільгуя, який очолював РТЦК у Мукачеві з 2021 по 2024 роки.

Раніше журналіст повідомляв, що після звільнення Пільгуя з посади правоохоронці викрили масштабну схему в Мукачівському ТЦК, після чого було затримано як самого колишнього начальника, так і його заступника, а також інших фігурантів схеми.

Аналогічний запобіжний захід суддя Ужгородського міськрайонного суду Тамаз Деметрадзе призначив і заступнику Пільгуя Ігорю Годзинцю, відправивши його до СІЗО на 60 днів без права внесення застави.

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В Офісі генерального прокурора оприлюднили подробиці злочинної схеми незаконного виключення військовозобов’язаних з обліку, яка діяла у вищезгаданій установі у 2022–2024 роках.

"Цей механізм фактично був налагоджений. У військово-облікові, медичні та інші службові документи вносили недостовірні відомості, на підставі яких чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби. За таку "послугу" брали від 5 до 10 тисяч доларів США", — йдеться у заяві ОГП. За інформацією "Глаголи", плата за послуги могла сягати й до 20 тисяч доларів з однієї особи.

Таким чином було списано 1577 осіб, з яких 1142 — нібито через стан здоров’я. Законних підстав для таких дій не було. Коли з’явилася загроза викриття, керівництво намагалося знищити документи.

Нагадаємо, у Закарпатському ОТЦК та СП інформацію про обшуки спростували.

Також повідомлялося, що в приміщенні ТЦК у Львівській області знайшли мертвого військовослужбовця.