Экс-начальника Мукачевского РТЦК и СП арестовали без права внесения залога: Глагола раскрыл детали

Суд избрал меру пресечения бывшему начальнику Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, о задержании которого сообщил Офис генпрокурора.

Он отправлен в СИЗО без права внесения залога на время следствия, пишет журналист Виталий Глагола. По его словам, речь идет об Евгении Пильгуе, который возглавлял РТЦК в Мукачево с 2021 по 2024 годы.

Ранее журналист сообщал, что после увольнения Пильгуя с должности правоохранители вышли на масштабную схему в Мукачевском ТЦК, после чего были задержаны и сам бывший начальник, и его заместитель, и другие фигуранты схемы.

Аналогичную меру пресечения судья Ужгородского горрайонного суда Тамаз Деметрадзе избрал и заместителю Пильгуя Игорю Годзинцу, отправив его в СИЗО на 60 дней без права внесения залога.

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В Офисе генпрокурора раскрыли детали преступной схемы незаконного исключения военнообязанных из учета, которая действовала в выше упомянутом учреждении в 2022–2024 годах.

"Механизм фактически был поставлен на поток. В военно-учетные, медицинские и другие служебные документы вносили недостоверные сведения, на основании которых мужчин без законных оснований признавали непригодными к военной службе. За такую ​​"услугу" брали от 5 до 10 тысяч долларов США", — говорится в заявлении ОГП. По информации Глаголы, плата за услуги могла достигать и до $20 тысяч с одного человека.

Таким образом были списаны 1577 человек, из которых 1142 — якобы по состоянию здоровья. Законных оснований для таких действий не было. Когда появилась угроза разоблачения, руководство пыталось уничтожить документы.

Напомним, в Закарпатском ОТЦК и СП информацию об обысках опровергали.

Также сообщалось, что в помещении ТЦК во Львовской области нашли мертвого военнослужащего.