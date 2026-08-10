Вигнали собаку: у "Новій пошті" відповіли, чи звільнять працівників та що з твариною (відео)

Директор компанії "Нова пошта" Євген Тафійчук розповів про долю великого білого собаки, якого вигнали на спеку працівники, та про те, чим їх звільнили. Зі слів Тафійчука, людей не звільнили, бо вони усвідомили свій вчинок та першими рушили на пошуки пса. Крім того, компанія змінила внутрішні правила, щоб таких ситуацій більше не було. На відео про пса зі Слов'янська показали доглянуту тварину, яку відмили, підлікували, зробили паспорт та УЗД.

Допис Тафійчука з'явився на Facebook вдень 10 серпня, через три дні після інциденту з псом, якого працівники вигнали надвір при температурі повітря 38-40 градусів. Зауважується, що первісне рішення про звільнення цих людей прийняли на емоціях, тому його скасували. Крім того, працівники, які фігурували на кадрах знущання з тварини, зрозуміли, що так робити не можна і самі відшукали пса. Саме через це на фото з відшуканим псом фігурували ті ж люди, які його вигнали кілька годин тому. На сторінці "Нової пошти" опублікували відео, на якому собаку оглянули ветеринари: показали, як роблять уколи, УЗД, вичісують, відмивають, чешуть за вухом, а тварина не гавкає та насолоджується життям.

Відео дня

Тафійчук написав, що у компанії не було стандартів поводження з тваринами за певних умов, тому їх вирішили запровадити, і далі не буде таких ситуацій. Крім того, стандарти врахують, що у декого можуть бути алергії на шерсть собак, фобії, ідеться у дописі.

""Їхній вчинок був неправильним. Але я переконаний: якщо людина усвідомила свою помилку, бере за неї відповідальність і готова змінюватися — їй потрібно дати шанс. Ми більш детально розібралися в ситуації та переглянули першочергове рішення: співробітники залишаться працювати в компанії", — написав директор "Нової пошти".

Скандал з собакою — Євген Тафійчук з "Нової пошти" про пса Фото: Скриншот

У повідомленні на сторінці компанії є деякі деталі про пса зі Слов'янська (була інформація, що тварина з Івано-Франківська, але з'ясувалось, що ні). Вказано, що тварині близько восьми років й у неї не було чипа. Собаку доставили до ветеринарної клініки, і лікарі встановили, що він перебував на вулиці близько місяця. Уточнюється, які процедури провели, — це "ревакцинація, дегельмінтизація й обробку від бліх та кліщів". Собака, як з'ясувалось, мав низку хронічних та вікових хвороб: його лікують. На сьогодні тварина перебуває на перетримці у Києві, й шукають його попереднього можливого хазяїна.

"Якщо господар не знайдеться у передбачений законодавством термін, ми будемо шукати для песика нову родину, готову піклуватися про нього з урахуванням стану його здоров'я", — ідеться у дописі "Нової пошти".

Скандал з собакою — деталі

Зазначимо, Фокус писав про скандал з собакою, про який стало відомо 7 серпня. Користувачка Threads опублікувала допис про те, що з відділення "Нової пошти" вигнали безпритульного білого пса. На фото та відео з місця подій показали трьох хлопців, які виштовхували тварину на сонце, при чому на вулиці було 38-40 градусів. Один з них при цьому використовував швабру. Люди обурились такій поведінці, а компанія заявила, що цих працівників звільнили.

Згодом інформацію уточнили: компанія заявила, що пса відшукали та надали необхідну допомогу. При цьому скандал з собакою не завершився, оскільки шукали її ті ж начебто звільнені працівники, які її вигнали, а компрометуючі фото видалялись.

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