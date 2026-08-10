Выгнали собаку: в "Новой почте" ответили, уволят ли сотрудников и что будет с животным (видео)

Директор компании "Новая почта" Евгений Тафийчук рассказал о судьбе большой белой собаки, которую сотрудники выгнали на жару, и о том, почему их уволили. По словам Тафийчука, сотрудников не уволили, поскольку они осознали свой поступок и первыми отправились на поиски собаки. Кроме того, компания изменила внутренние правила, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. На видео о псе из Славянска показали ухоженное животное, которое помыли, подлечили, оформили паспорт и провели УЗИ.

Пост Тафийчука появился в Facebook днём 10 августа, через три дня после инцидента с собакой, которую сотрудники выгнали на улицу при температуре воздуха 38-40 градусов. Отмечается, что первоначальное решение об увольнении этих людей было принято под влиянием эмоций, поэтому его отменили. Кроме того, сотрудники, запечатленные на кадрах издевательств над животным, поняли, что так поступать нельзя, и сами разыскали собаку. Именно поэтому на фото с найденной собакой зафиксировали тех же людей, которые выгнали её несколько часов назад. На странице "Новой почты" опубликовали видео, на котором собаку осматривают ветеринары: показали, как делают уколы, УЗИ, расчесывают, моют, чешут за ухом, а животное не лает и наслаждается жизнью.

Відео дня

Тафийчук написал, что в компании не было стандартов обращения с животными в определенных условиях, поэтому их решили ввести, и впредь подобных ситуаций не будет. Кроме того, в стандартах учтут, что у некоторых людей могут быть аллергии на шерсть собак или фобии, говорится в сообщении.

"Их поступок был неправильным. Но я убежден: если человек осознал свою ошибку, берет на себя за нее ответственность и готов меняться — ему нужно дать шанс. Мы более подробно разобрались в ситуации и пересмотрели первоначальное решение: сотрудники останутся работать в компании", — написал директор "Новой почты".

Скандал с собакой — Евгений Тафийчук из "Новой почты" о псе Фото: Скриншот

В сообщении на странице компании приведены некоторые подробности о собаке из Славянска (ранее сообщалось, что животное из Ивано-Франковска, но выяснилось, что это не так). Указано, что животному около восьми лет и у него не было чипа. Собаку доставили в ветеринарную клинику, и врачи установили, что она находилась на улице около месяца. Уточняется, какие процедуры были проведены — это "ревакцинация, дегельминтизация и обработка от блох и клещей". У собаки, как выяснилось, был ряд хронических и возрастных заболеваний: его лечат. На сегодняшний день животное находится на временном содержании в Киеве, и ведётся поиск его предыдущего возможного хозяина.

"Если владелец не найдётся в установленный законом срок, мы будем искать для собачки новую семью, готовую заботиться о ней с учётом состояния её здоровья", — говорится в сообщении "Новой почты".

Скандал с собакой — подробности

Отметим, что Фокус писал о скандале с собакой, о котором стало известно 7 августа. Пользовательница Threads опубликовала пост о том, что из отделения "Новой почты" выгнали бездомную белую собаку. На фото и видео с места событий были запечатлены трое парней, которые выталкивали животное на солнце, причем на улице было 38-40 градусов. Один из них при этом использовал швабру. Люди возмутились таким поведением, а компания заявила, что этих сотрудников уволили.

Впоследствии информацию уточнили: компания заявила, что собаку нашли и оказали ей необходимую помощь. При этом скандал с собакой не закончился, поскольку её искали те же якобы уволенные сотрудники, которые её выгнали, а компрометирующие фото удалялись.

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