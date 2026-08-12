Каламутна вода у Харкові: комунальники відповіли, чи вона безпечна і в чому причина

У Харкові з кранів тече каламутна вода. Також вода з кранів стала каламутною у Чугуївській громаді. Комунальники пояснили, що це — один з наслідків руйнування Бєлгородського гідровузла в Росії через бойові дії.

Втім, у адміністрації КП "Харківські теплові мережі" запевнили, що якість води, попри її колір, відповідає нормам, повідомляє "Суспільне".

У Харкові мешканці міста почали повідомляти про каламутну воду, яка тече з кранів.

Вода має помітний жовтуватий або сіруватий відтінок. Фото та відео з водою харків'яни публікують у соцмережах.

Мешканців, зокрема, непокоїть, чи безпечно використовувати таку каламутну воду у побуті та коли вона знову стане прозорою.

"Починаючи з 19 липня 2026 внаслідок військових дій відбулося руйнування Бєлгородського гідровузла, що призвело до неконтрольованого скиду води до Печенізького водосховища та критичного підвищення рівня води в ньому. З метою недопущення порушення цілісності Печенізької греблі підприємством, відповідно до вказівки Південно-Донецького басейнового управління водних ресурсів, було збільшено обсяги скиду води з водосховища", — у "ХТМ" пояснили причину каламутної води.

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Руйнування Бєлгородського гідровузла, а також аномально висока температура води, спричинили відхилення від нормативних показників за показником каламутності на поверхневому водозаборі в Кочетку, який забезпечує подачу води до Харкова.

У комунальному підприємстві "ХТМ" зазначили, що ситуація з каламутною водою у Харкові — тимчасова, підприємство цілодобово контролює якість води.

"За результатами аналізу води на КП "Донец" та міських насосних станцій якість води відповідає нормам", — прокоментували комунальники причину каламутної води.

Нагадаємо, після новин про атаку на Бортницьку станцію аерації — єдину очисну споруду Києва, від якої залежить водопостачання половини України, експерти пояснили, чому повністю зруйнувати станцію неможливо, але чим небезпечний навіть частковий вихід з ладу.

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