Мутная вода в Харькове: коммунальщики ответили, безопасна ли она и в чем причина

В Харькове из кранов течет мутная вода. Также вода из кранов стала мутной в Чугуевской общине. Коммунальщики объяснили, что это — одно из последствий разрушения Белгородского гидроузла в России в результате боевых действий.

Впрочем, в администрации КП "Харьковские тепловые сети" заверили, что качество воды, несмотря на её цвет, соответствует нормам, сообщает "Суспильне".

В Харькове жители города начали сообщать о мутной воде, которая течет из кранов.

Вода имеет заметный желтоватый или сероватый оттенок. Харьковчане публикуют в соцсетях фото и видео с водой.

Жителей, в частности, беспокоит вопрос, безопасно ли использовать такую мутную воду в быту и когда она снова станет прозрачной.

"Начиная с 19 июля 2026 года в результате военных действий произошло разрушение Белгородского гидроузла, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Печенежское водохранилище и критическому повышению уровня воды в нём. С целью недопущения нарушения целостности Печенежской плотины предприятием, в соответствии с указанием Южно-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов, были увеличены объемы сброса воды из водохранилища", — в "ХТМ" объяснили причину мутности воды.

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Разрушение Белгородского гидроузла, а также аномально высокая температура воды привели к отклонению от нормативных показателей по мутности на поверхностном водозаборе в Кочетке, который обеспечивает подачу воды в Харьков.

В коммунальном предприятии "ХТМ" отметили, что ситуация с мутной водой в Харькове носит временный характер, предприятие круглосуточно контролирует качество воды.

"По результатам анализа воды на КП "Донец" и городских насосных станциях качество воды соответствует нормам", — так прокомментировали коммунальщики причину помутнения воды.

Напомним, после появления новостей об атаке на Бортницкую станцию аэрации — единственное очистное сооружение Киева, от которого зависит водоснабжение половины Украины, — эксперты объяснили, почему полностью разрушить станцию невозможно, но чем опасен даже частичный выход из строя.

Кроме того, киевляне рассказали о загрязнении реки в Борщаговке, где начала гибнуть рыба.