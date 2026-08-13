Визнала чоловіка з інвалідністю "придатним": голова Коростенської ВЛК задекларувала квартиру за 3 млн

Голова військово-лікарської комісії при Коростенському ТЦК та СП Ірина Ковпанець під час повномасштабної війни придбала квартиру в Софіївській Борщагівці за майже 3 млн грн та новий KIA Sportage. Її чоловік Богдан Ковпанець у 2025 році також придбав новий електромобіль ZEEKR, вартість якого в декларації становить понад 1,77 млн грн.

Як стало відомо з декларації голови військово-лікарської комісії при Коростенському ТЦК та СП Ірини Ковпанець на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, родина посадовиці володіє нерухомістю, автомобілями та грошовими активами, а її сукупні доходи за звітний рік перевищили 2 млн грн.

Ірина Ковпанець Фото: Скриншот з відео

Нерухомість

Найбільшою покупкою Ковпанець за останні роки стала квартира в Софіївській Борщагівці Бучанського району Київської області. Право власності на житло площею 73,5 кв. м вона отримала 26 лютого 2024 року. Згідно з декларацією, вартість квартири на момент придбання становила 2 999 000 грн.

Також Ковпанець має у власності нежитлове приміщення площею 85 кв. м у Коростені. Право на нього вона отримала ще у листопаді 2012 року.

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Що у декларації голови Коростенської ВЛК Фото: Скриншот Що у декларації голови Коростенської ВЛК Фото: Скриншот

20 серпня 2025 року посадовиця стала співвласницею ще одного житлового будинку в Коростені площею 74,2 кв. м. Їй належить 50% нерухомості, тоді як другу половину задекларував її чоловік Юрій Київський. Вартість будинку в документі не зазначена.

Крім власної нерухомості, Ковпанець користується будинком у Коростені загальною площею 296,7 кв. м. Право користування цим житлом вона отримала 6 січня 2024 року на підставі усного договору. Власником будинку вказаний Петро Ковпанець.

Які автомобілі є в родині

У 2022 році Ірина Ковпанець придбала KIA Sportage 2022 року випуску. Автомобіль вона зареєструвала у власність 1 серпня, а його задекларована вартість на момент купівлі становила 1 060 000 грн.

У грудні 2025 року новий автомобіль з’явився і у її чоловіка Богдана Ковпанця. Він придбав електромобіль ZEEKR 7X100KW 4WD Smart Driving 2025 року випуску. У декларації зазначено, що на момент набуття права власності машина коштувала 1 773 240 грн.

Водночас у доходах Богдана Ковпанця вказано 1,22 млн грн, отриманих від продажу рухомого майна. Ймовірно, упродовж звітного періоду в родині відбулася зміна одного автомобіля на інший.

Що у декларації голови Коростенської ВЛК Фото: Скриншот

Доходи та заощадження

За звітний рік Ірина Ковпанець задекларувала загалом понад 2,19 млн грн доходу. Основну частину цієї суми становили заробітки від роботи в медичних установах.

Зокрема, у Коростенській центральній районній лікарні Ушомирської сільської ради вона отримала 805 221 грн заробітної плати. Ще 987 109 грн їй виплатили за сумісництвом у ТОВ "Медімпульс Плюс", а 118 398 грн — у ТОВ "Медцентр "Алмі"".

Крім заробітної плати, посадовиця отримала 274 359 грн від підприємницької діяльності, 4 200 грн благодійної допомоги та 7 184 грн банківських відсотків.

Її чоловік за цей же період задекларував 480 753 грн зарплати, 85 532 грн заробітку за сумісництвом та 108 252 грн пенсії. Ще 1 299 грн становили соціальні виплати, а 2 тис. грн — кошти, отримані за програмою "Зимова підтримка".

Окремо в декларації зазначено 1 220 000 грн доходу Богдана Ковпанця від відчуження рухомого майна.

На рахунках у банках Ірина Ковпанець задекларувала 737 841 грн. Зокрема, 657 955 грн зберігалися в "Альянс Банку", ще 79 886 грн — у "ПриватБанку".

Крім гривневих заощаджень, у декларації вказано 1 809 доларів.

Що у декларації голови Коростенської ВЛК Фото: Скриншот

У Коростенському районному ТЦК помер чоловік — що відомо

Варто зауважити, що раніше Ірина Ковпанець опинилася в центрі скандалу через смерть 46-річного Андрія Стесюка, якого 6 серпня доставили до Коростенського ТЦК для проходження ВЛК. За даними "Суспільного Житомир", чоловік мав інвалідність, тривалий час хворів, важив близько 200 кг, однак комісія визнала його придатним до військової служби.

Варто зауважити, що про причетність Ірини Ковпанець до рішення ВЛК визнати цього чоловіка придатним повідомляв телеканал "Конкурент Україна".

Того ж дня чоловікові стало зле на території ТЦК. За інформацією Житомирського обласного ТЦК, він знепритомнів, після чого прибула швидка, однак реанімація не допомогла — чоловік помер через зупинку серця.

Мати Андрія заявила, що її син мав серйозні захворювання та багато років приймав ліки. Вона поставила під сумнів рішення ВЛК і заявила, що вимагатиме розслідувати дії працівників ТЦК та лікарів, які визнали її сина придатним.

За фактом смерті чоловіка призначили службове розслідування та відкрили кримінальне провадження. Остаточну причину смерті та всі обставини трагедії мають встановити правоохоронці.

Також Фокус писав, що, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, на Полтавщині перевірять обставини мобілізації чоловіка, який переніс інсульт, мав важкі хронічні захворювання та був виключений з військового обліку.

Ба більше, Лубінець розповідав, що право на оскарження рішення військово-лікарської комісії в Україні існує, однак після мобілізації скористатися ним на практиці майже неможливо. За його словами, через прогалини в законодавстві люди із серйозними захворюваннями можуть опинятися на службі, а після самовільного залишення частини вже не мають можливості пройти повторну ВЛК без ризику затримання.