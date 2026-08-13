Признала мужчину с инвалидностью "годным": глава Коростенской ВЛК задекларировала квартиру за 3 млн

Председатель военно-медицинской комиссии при Коростенском ТЦК и СП Ирина Ковпанец во время полномасштабной войны приобрела квартиру в Софиевской Борщаговке за почти 3 млн грн и новый KIA Sportage. Её муж Богдан Ковпанец в 2025 году также приобрел новый электромобиль ZEEKR, стоимость которого в декларации составляет более 1,77 млн грн.

Как стало известно из декларации председателя военно-медицинской комиссии при Коростенском ТЦК и СП Ирины Ковпанец, опубликованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, семья чиновницы владеет недвижимостью, автомобилями и денежными активами, а её совокупные доходы за отчётный год превысили 2 млн грн.

Ирина Ковпанец Фото: Скриншот из видео

Недвижимость

Самой крупной покупкой Ковпанец за последние годы стала квартира в Софиевской Борщаговке Бучанского района Киевской области. Право собственности на жилье площадью 73,5 кв. м она получила 26 февраля 2024 года. Согласно декларации, стоимость квартиры на момент приобретения составляла 2 999 000 грн.

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Кроме того, Ковпанец владеет нежилым помещением площадью 85 кв. м в Коростене. Право на него она получила ещё в ноябре 2012 года.

Что указано в декларации председателя Коростенской ВЛК Фото: Скриншот Что указано в декларации председателя Коростенской ВЛК Фото: Скриншот

20 августа 2025 года чиновница стала совладелицей еще одного жилого дома в Коростене площадью 74,2 кв. м. Ей принадлежит 50 % недвижимости, а вторую половину задекларировал ее супруг Юрий Киевский. Стоимость дома в документе не указана.

Помимо собственной недвижимости, Ковпанец пользуется домом в Коростене общей площадью 296,7 кв. м. Право пользования этим жильем она получила 6 января 2024 года на основании устного договора. Владельцем дома указан Петр Ковпанец.

Какие автомобили есть в семье

В 2022 году Ирина Ковпанец приобрела автомобиль KIA Sportage 2022 года выпуска. Она зарегистрировала автомобиль на своё имя 1 августа, а его заявленная стоимость на момент покупки составляла 1 060 000 грн.

В декабре 2025 года новый автомобиль появился и у её мужа Богдана Ковпанца. Он приобрел электромобиль ZEEKR 7X100KW 4WD Smart Driving 2025 года выпуска. В декларации указано, что на момент приобретения права собственности автомобиль стоил 1 773 240 грн.

В то же время в доходах Богдана Ковпанца указано 1,22 млн грн, полученных от продажи движимого имущества. Вероятно, в течение отчетного периода в семье произошла замена одного автомобиля на другой.

Что указано в декларации председателя Коростенской ВЛК Фото: Скриншот

Доходы и сбережения

За отчетный год Ирина Ковпанец задекларировала в общей сложности более 2,19 млн грн дохода. Основную часть этой суммы составили доходы от работы в медицинских учреждениях.

В частности, в Коростенской центральной районной больнице Ушомирского сельского совета она получила 805 221 грн заработной платы. Еще 987 109 грн ей выплатили за совместительство в ООО "Медимпульс Плюс", а 118 398 грн — в ООО "Медцентр "Альми"".

Помимо заработной платы, чиновница получила 274 359 грн от предпринимательской деятельности, 4 200 грн в виде благотворительной помощи и 7 184 грн в виде банковских процентов.

Ее муж за тот же период задекларировал 480 753 грн зарплаты, 85 532 грн дохода от совместительной работы и 108 252 грн пенсии. Еще 1 299 грн составили социальные выплаты, а 2 тыс. грн — средства, полученные по программе "Зимняя поддержка".

Отдельно в декларации указано 1 220 000 грн дохода Богдана Ковпанца от отчуждения движимого имущества.

На счетах в банках Ирина Ковпанец указала 737 841 грн. В частности, 657 955 грн хранились в "Альянс Банке", еще 79 886 грн — в "ПриватБанке".

Помимо сбережений в гривнах, в декларации указано 1 809 долларов.

Что указано в декларации председателя Коростенской ВЛК Фото: Скриншот

В Коростенском районном ТЦК скончался мужчина — что известно

Стоит отметить, что ранее Ирина Ковпанец оказалась в центре скандала из-за смерти 46-летнего Андрея Стесюка, которого 6 августа доставили в Коростенский ТЦК для прохождения ВЛК. По данным "Суспильного Житомира", мужчина имел инвалидность, длительное время болел, весил около 200 кг, однако комиссия признала его годным к военной службе.

Стоит отметить, что о причастности Ирины Ковпанец к решению ВЛК о признании этого мужчины годным к службе сообщал телеканал "Конкурент Украина".

В тот же день мужчине стало плохо на территории ТЦК. По информации Житомирского областного ТЦК, он потерял сознание, после чего прибыла скорая помощь, однако реанимационные меры не помогли — мужчина скончался в результате остановки сердца.

Мать Андрея заявила, что у её сына были серьёзные заболевания и он много лет принимал лекарства. Она поставила под сомнение решение ВЛК и заявила, что будет требовать расследования действий сотрудников ТЦК и врачей, признавших её сына годным.

В связи со смерть мужчины было назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело. Окончательную причину смерти и все обстоятельства трагедии должны установить правоохранительные органы.

Кроме того, Фокус сообщал, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Полтавской области будут проверяться обстоятельства мобилизации мужчины, который перенес инсульт, страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и был снят с воинского учета.

Более того, Лубинец рассказал, что право на обжалование решения военно-медицинской комиссии в Украине существует, однако после мобилизации воспользоваться им на практике практически невозможно. По его словам, из-за пробелов в законодательстве люди с серьезными заболеваниями могут оказаться на службе, а после самовольного оставления части уже не имеют возможности пройти повторную ВЛК без риска задержания.