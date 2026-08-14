У Києві після ударів РФ водойми отруєні нафтопродуктами, олією, хромом: що робить влада (відео)

У липні та серпні Російська Федерація провела низку ударів по Києву, внаслідок яких отруйні речовини потрапили в озеро Кирилівське в Оболонському районі та в річку Борщагівку у Борщагівському. Комунальники намагаються зібрати забруднення, але очищення триватиме кілька місяців. Що робиться владою Києва на водоймах, забруднених нафтопродуктами, олією, кислотами, іншими шкідливими речовинами через удари РФ?

Озеро Кирилівське влітку двічі потерпало від скидів отруйних речовин, ідеться у репортажі медіа "Київ 24". Ішлося про удари 2 липня та 8 серпня, коли після російських атак у водойму потрапили нафтопродукти. Річка Борщагівка постраждала від масованого влучання на складах, після яких зі стоками у воду потрапили олії, жири, кислоти, марганець, хром тощо. Люди помітили мертву рибу та раків, а місцева влада підтвердила, що сталась екологічна надзвичайна ситуація. Медіа поспілкувалось з в.р. КП "Плесо" Андрієм Вагіним, який розповів, що робиться для очищення водойм у Києві. З'ясувалось, що нафтопродукти зібрати можуть, а з іншими речовинами не все гаразд.

Відео дня

У репортажі спершу показали, що робить "Плесо" на озері Кирилівському і на струмку Сирець. Вказано, що після інцидентів поверхню водойм вкрила тонка плівка нафтопродуктів. Щоб очистити воду, встановили бонові загородження різних типів: одні бони втримують плівку, інші — очищають та знешкоджують. Крім того, використали спеціальні сорбенти. Після першого удару рівень забруднення знизили у 12 разів, але після повторного, який стався 8 серпня, ситуація повернулась до гіршого рівня, чути на відео.

"Ми будемо лише поки що проводити комплекс заходів з відновлення очистки водойми й це займе насправді дуже довгий період", — сказав очільник "Плеса".

Тим часом комунальники взялись очищати річку Борщагівку. На річці також встановили бони та очищувачі ("скімери"), але, як сказав Вагін, це допомагає для боротьби з нафтопродуктами, але не проти тих речовин, які витекли у воду після гасіння пожеж на складах. Вказано, що комунальники співпрацюють з працівниками ДСНС та шукають спосіб очистити водойму. При цьому згадали, що ДСНС впорались з витоком олії при влучанні РФ по резервуарах на півдні, і сподіваються, що відшукають спосіб порятунку ситуації.

"Обговорюємо зараз заходи з ДСНС, тому що чи візьмуть їх скімери, які застосовувалися на озері Кирилівському, цю олію. Це не відкрите море з чистою водою, а захаращена болотяна місцевість. Ми обробили берегову лінію цієї річки абсорбуючи матеріалом Еколан М. І далі будемо зараз планувати, чим нам намагатися очищати водойму", — підсумував Вагін.

Удари РФ по складах — що відомо про забруднення

Зазначимо, Фокус писав про екологічне лихо на Борщагівці після удару РФ по складах. У мережі з'явилась серія фото та відео з місцевої річки, у якій зафіксували мор риби. Згодом з'ясувалось, що у річці Борщагівці орієнтовно вимерло три тонни риби. Влада оголосила надзвичайну екологічну ситуацію та попередила людей, що у водоймі не можна купатись і краще не підходити. Забруднення виникло внаслідок потрапляння стоків з місця одного з російських влучань, пояснили екологи.

Нагадуємо, 18 червня на День риболова Фокус розповів, що відбувається з українськими водоймами під час війни.