В Киеве из-за ударов РФ водоемы отравлены нефтепродуктами, маслами и хромом: что делают власти (видео)

В июле и августе Российская Федерация нанесла ряд ударов по Киеву, в результате чего ядовитые вещества попали в Кирилловское озеро в Оболонском районе и в реку Борщаговку в Борщаговском районе. Коммунальщики пытаются собрать загрязнения, но очистка продлится несколько месяцев. Что предпринимают власти Киева в отношении водоемов, загрязненных нефтепродуктами, маслами, кислотами и другими вредными веществами в результате ударов РФ?

Озеро Кирилловское летом дважды пострадало от сбросов ядовитых веществ, об этом говорится в репортаже СМИ "Киев 24". Речь шла о событиях 2 июля и 8 августа, когда в результате российских атак в водоем попали нефтепродукты. Река Борщаговка пострадала от массированных ударов по складам, в результате которых со сточными водами в реку попали масла, жиры, кислоты, марганец, хром и т. д. Люди заметили мертвую рыбу и раков, а местные власти подтвердили, что произошла экологическая чрезвычайная ситуация. СМИ пообщалось с исполняющим обязанности директора КП "Плесо" Андреем Вагиным, который рассказал, что делается для очистки водоемов в Киеве. Выяснилось, что нефтепродукты собрать могут, а с другими веществами не все в порядке.

Відео дня

В репортаже сначала показали, чем занимается "Плесо" на Кирилловском озере и на ручье Сирец. Указано, что после инцидентов поверхность водоемов покрыла тонкая пленка нефтепродуктов. Чтобы очистить воду, установили боновые заграждения различных типов: одни боны удерживают пленку, другие — очищают и обезвреживают. Кроме того, были использованы специальные сорбенты. После первого удара уровень загрязнения снизили в 12 раз, но после повторного, произошедшего 8 августа, ситуация ухудшилась, слышно на видео.

"Пока что мы будем лишь проводить комплекс мероприятий по восстановлению очистки водоема, и это займет на самом деле очень много времени", — сказал руководитель "Плеса".

Тем временем коммунальщики приступили к очистке реки Борщаговки. На реке также установили боны и очистители ("скиммеры"), но, как сказал Вагин, это помогает в борьбе с нефтепродуктами, но не против тех веществ, которые попали в воду после тушения пожаров на складах. Отмечается, что коммунальщики сотрудничают с сотрудниками ГСЧС и ищут способ очистить водоем. При этом напомнили, что ГСЧС справилась с утечкой масла после ударов РФ по резервуарам на юге, и надеются, что найдут способ исправить ситуацию.

"Сейчас обсуждаем меры с ГСЧС, поскольку неизвестно, смогут ли скиммеры, которые применялись на Кирилловском озере, очистить эту нефть. Это не открытое море с чистой водой, а замусоренная болотистая местность. Мы обработали береговую линию этой реки абсорбирующим материалом "Эколан М". И дальше будем планировать, чем очистить водоем", — подытожил Вагин.

Удары РФ по складам — что известно о загрязнении

Отметим, что Фокус писал об экологической катастрофе в Борщаговке после удара РФ по складам. В сети появилась серия фото и видео с местной реки, на которых запечатлена гибель рыбы. Впоследствии выяснилось, что в реке Борщаговки погибло примерно три тонны рыбы. Власти объявили чрезвычайную экологическую ситуацию и предупредили людей, что в водоеме нельзя купаться и лучше к нему не приближаться. Загрязнение возникло в результате попадания стоков с места одного из российских ударов, пояснили экологи.

Напоминаем, что 18 июня, в День рыболова, Фокус рассказал о том, что происходит с украинскими водоемами во время войны.