Чи був замах на Коломойського: Гончаренко опублікував відповіді СБУ та Нацполу (документи)

Народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко отримав відповіді Служби безпеки України та Національної поліції щодо можливого замаху на підприємця Ігоря Коломойського. Згідно з відповідями спецслужб, загрози замаху не було, і це не співпадає з попередніми заявами. Що відповіли у СБУ та Нацполі щодо замаху на життя Коломойського, який майже три роки перебуває у СІЗО?

Відповіді на депутатський запит вдень 17 серпня з'явились у каналі Гончаренко у Telegram-каналі. Нардеп нагадав, що у січні 2026 року Коломойського викликали на засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушень у сфері оборони, але його не привезли під приводом замаху. З'ясувалось, що Коломойський написав заяву про загрозу замаху, правоохоронці перевірили заяву, але підтвердження замаху не помітили.

Гончаренко опублікував відповіді СБУ та Нацполу на запити підприємця та його адвоката, при чому листування показує, як інформацію перекидали у відомства у відомство. З відповідей випливає, що СБУ отримала справді спершу отримали заяву Коломойського про загрозу життю та здоров'ю. На підставі цієї заяви підприємця не привезли на ТСК і він не свідчив щодо порушень у сфері оборони та корупції. Тим часом потім СБУ перенаправило заяву у Національну поліцію. Далі правоохоронці знов повернули заяву у СБУ, а силовики — знов у Нацпол. В підсумку вказано, що досудового розслідування і що підготовки до замаху не виявили. На думку Гончаренка, заява про замах стала приводом, щоб не їхати на засідання ТСК.

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"І на засідання ТСК Ігоря Коломойського не доставили тому що… вигадали причину не доставити", — написав нардеп.

Справа Коломойського — Гончаренко про "замах" Фото: Скриншот

Нардеп опублікував скриншоти документів, які супроводжували заяву Коломойського. Перший документ за 6 лютого 2026 року — відповідь Нацполу на заяву Коломойського щодо замаху у день засідання ТСК 21 січня 2026 року. Вказано, що поліція отримала повідомлення від СБУ про планування нападу, але досудового розслідування не проводять. Другий документ за 16 лютого 2026 року — це відповідь слідчого управління СБУ на звернення Коломойського від 7 лютого 2026 року. Вказано, що слідчі не знайшли у його заяві відомостей про підготовку до замаху і перенаправили справу на слідчих Нацполу. Третій документ за 4 травня 2026 року — відповідь Печерського управління поліції: вказано, що заяву зареєстрували та відправили на розгляд слідчого управління СБУ, а перевірка СБУ не помітила ознак підготовки замаху.

Справа Коломойського — відповідь головного слічого управління Нацполу про замах Справа Коломойського — відповідь СБУ про замах Справа Коломойського — відповідь Печерського управління Нацполу про замах

Справа Коломойського — деталі замаху

Зазначимо, 21 січня народний депутат Гончаренко опублікував відповідь СБУ на інформацію, чому підприємця не привезли за засідання ТСК. У документі — інформація про замах на Коломойського і про те, що підозрюваного з цих причин не можуть привезти на засідання ТСК у Київській міськраді. При цьому нардеп зауважив, що ще зранку з Коломойським проводили слідчі дії і при цьому не ішлося про загрозу життю та здоров'ю.

Ігор Коломойський — підприємець, якого арештували з вересня 2023 року та влучили кілька підозр у справах про шахрайство, незаконне заволодіння майно, легалізація незаконно придбаного майна тощо.

Нагадуємо, 3 травня у мережі опублікували прогноз Ігоря Коломойського щодо подальшого перебігу війни.