Было ли покушение на Коломойского: Гончаренко опубликовал ответы СБУ и Нацполиции (документы)

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко получил ответы от Службы безопасности Украины и Национальной полиции относительно возможного покушения на предпринимателя Игоря Коломойского. Согласно ответам спецслужб, угрозы покушения не было, и это не совпадает с предыдущими заявлениями. Что ответили в СБУ и Нацполи по поводу покушения на жизнь Коломойского, который почти три года находится в СИЗО?

Ответы на депутатский запрос днём 17 августа появились в Telegram-канале Гончаренко. Нардеп напомнил, что в январе 2026 года Коломойского вызвали на заседание временной следственной комиссии по нарушениям в сфере обороны, но его не привезли под предлогом покушения. Выяснилось, что Коломойский написал заявление об угрозе покушения, правоохранители проверили заявление, но подтверждения покушения не обнаружили.

Гончаренко опубликовал ответы СБУ и Национальной полиции на запросы предпринимателя и его адвоката, причем переписка показывает, как информацию перебрасывали из ведомства в ведомство. Из ответов следует, что СБУ действительно сначала получила заявление Коломойского об угрозе жизни и здоровью. На основании этого заявления предпринимателя не доставили в ВСК, и он не давал показаний о нарушениях в сфере обороны и коррупции. Между тем затем СБУ перенаправила заявление в Национальную полицию. Далее правоохранители вновь вернули заявление в СБУ, а силовики — снова в Нацполицию. В итоге указано, что досудебного расследования и подготовки к покушению не выявлено. По мнению Гончаренко, заявление о покушении стало поводом, чтобы не ехать на заседание ВСК.

Відео дня

"И на заседание ВСК Игоря Коломойского не доставили, потому что… придумали повод, чтобы не доставить", — написал народный депутат.

Дело Коломойского — Гончаренко о "покушении" Фото: Скриншот

Депутат опубликовал скриншоты документов, сопровождавших заявление Коломойского. Первый документ от 6 февраля 2026 года — ответ Национальной полиции на заявление Коломойского о покушении в день заседания Временной следственной комиссии 21 января 2026 года . Указано, что полиция получила сообщение от СБУ о планировании нападения, но досудебное расследование не проводится. Второй документ от 16 февраля 2026 года — это ответ следственного управления СБУ на обращение Коломойского от 7 февраля 2026 года. Указано, что следователи не обнаружили в его заявлении сведений о подготовке к покушению и перенаправили дело следователям Нацпола. Третий документ от 4 мая 2026 года — ответ Печерского управления полиции: указано, что заявление зарегистрировали и направили на рассмотрение в следственное управление СБУ, а проверка СБУ не выявила признаков подготовки покушения.

Дело Коломойского — ответ Главного следственного управления Национальной полиции о покушении Дело Коломойского — ответ СБУ о покушении Дело Коломойского — ответ Печерского управления Национальной полиции о покушении

Дело Коломойского — подробности покушения

Отметим, что 21 января народный депутат Гончаренко опубликовал ответ СБУ на вопрос о том, почему предпринимателя не доставили на заседание ВСК. В документе содержится информация о покушении на Коломойского и о том, что подозреваемого по этим причинам не могут доставить на заседание ВСК в Киевском горсовете. При этом народный депутат отметил, что еще с утра в отношении Коломойского проводились следственные действия, и при этом речь не шла об угрозе жизни и здоровью.

Игорь Коломойский — предприниматель, который находится под арестом с сентября 2023 года и в отношении которого выдвинуто несколько подозрений по делам о мошенничестве, незаконном завладении имуществом, легализации незаконно приобретенного имущества и т. д.

Напоминаем, что 3 мая в сети был опубликован прогноз Игоря Коломойского относительно дальнейшего хода войны.