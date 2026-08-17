Родичка ексначальниці Хмельницької МСЕК Крупи "заховала" понад $530 тисяч в Австрії, — ДБР

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишньої чиновниці Міністерства юстиції України, родички колишньої керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Останню, як відомо, було звільнено після гучного корупційного скандалу.

Жінка у декларації за 2022 рік не вказала рахунок в одному з банків Австрії та кошти, що зберігалися на ньому. Йдеться про $534,4 тис., що на той час становило понад 19,5 млн грн, повідомили в ДБР.

На момент вчинення правопорушення жінка очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України у Хмельницькому.

Наразі фігурантка розслідування звільнена з посади, в органах юстиції вона більше не працює.

У червні їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб), однак своєї провини вона не визнає.

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Покарання, передбачене цією статтею, передбачає до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Незважаючи на те, що офіційні органи не називають імені, "Суспільне" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що це — Катерина Крупа, дружина сина Тетяни Крупи, Олександра, колишнього керівника Пенсійного фонду Хмельницької області. На запит ресурсу щодо коментаря вона поки що не відповіла.

Олександр Крупа також мав значні заощадження. Він задекларував за 2024 рік десять земельних ділянок та значні суми готівкою.

Справа Тетяни Крупи: подробиці

4 жовтня 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань викрили у корупції керівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. У ДБР повідомляли, що під час обшуків у квартирі лікарки знайшли $6 млн доларів у тумбочці та валізах, а в її кабінеті — $100 тисяч, фальшиві медичні документи та списки військовозобов’язаних із підробленими діагнозами.

Крупі оголосили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня суд обрав запобіжний захід для голови Хмельницької МСЕК у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн гривень.

Затримана голова МСЕК Крупа відкинула звинувачення та заявила, що гроші, знайдені в квартирі, належать іншим особам.

4 вересня 2025 року суддя Вищого антикорупційного суду змінив запобіжний захід для Крупи на заставу в розмірі 20 млн гривень. Цю суму потрібно було внести протягом п’яти днів.

11 вересня минулого року Тетяна Крупа здала свій закордонний паспорт, і їй наділи електронний браслет. Того ж дня стало відомо, що за неї внесли заставу.