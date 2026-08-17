Родственница экс-начальницы Хмельницкой МСЭК Крупы "спрятала" более $530 тысяч в Австрии, — ГБР
Государственное бюро расследование завершило расследование в отношении бывшей чиновницы Министерства юстиции Украины, родственницы бывшей начальницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Последнюю, как известно, уволили после громкого коррупционного скандала.
Женщина в декларации за 2022 год не указала счет в одном из банков Австрии и хранящиеся на нем средства. Речь идет о $534,4 тыс., что в то время составило более 19,5 млн грн, сообщили в ГБР.
В момент совершения правонарушения женщина возглавляла одно из управлений Центрально-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины в Хмельницком.
На данный момент фигурантка расследования уволена с должности, в органах юстиции она больше не работает.
В июне ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений, отличающихся от достоверных на сумму более 2500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц), однако своей вины она не признает.
Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Несмотря на то, что официальные органы не называют имени, "Суспільне" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах информирует, что это — Екатерина Крупа, жена сына Татьяны Крупы, Александра, бывшего руководителя Пенсионного фонда Хмельницкой области. На запрос ресурса о комментарии она пока не ответила.
Александр Крупа, также имел крупные сбережения. Он задекларировал за 2024 год десять земельных участков и крупные суммы наличными.
Дело Татьяны Крупы: детали
В то время руководительницу Хмельницкой МСЭК Татьяну Крупу 4 октября 2024 года разоблачили на коррупции сотрудники Государственного бюро расследований. В ГБР сообщали, что во время обысков в квартире врача нашли $6 млн в тумбочке и чемоданах, а в ее кабинете — $100 тысяч, фальшивые медицинские документы и списки военнообязанных с поддельными диагнозами.
Крупе было объявлено подозрение в незаконном обогащении. 7 октября суд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 500 млн гривен залога.
Задержанная глава МСЭК Крупа отвергла обвинения и заявила, что найденные в квартире деньги принадлежат другим лицам.
4 сентября 2025 года судья Высшего антикоррупционного суда изменил меру пресечения для Крупы на залог в 20 млн гривен. Эту сумму нужно было внести в течение пяти дней.
11 сентября прошлого года Татьяна Крупа сдала свой загранпаспорт, и на нее надели электронный браслет. В тот же день стало известно, что за нее внесли залог.