Не перший прецедент: киянина відправили за ґрати на 6 років за вбивство собаки

34-річний мешканець Києва, який вбив мальтійську болонку, з усієї сили кинувши її на підлогу, може провести за ґратами шість років.

Такий вирок йому виніс суд, підтримавши публічне обвинувачення прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що киянин, який мешкав із матір’ю та братом, зайшов до кімнати, де перебувала мальтійська болонка його матері. Песик на прізвисько Кузя почав гавкати, що не сподобалося чоловікові.

Киянин вбив собаку своєї матері Фото: Прокуратура Києва

Він схопив собаку і з силою викинув у коридор, де та вдарилася об підлогу. Від отриманих травм тварина загинула.

Кузя помер від отриманих травм Фото: Прокуратура Києва

Згідно з вироком суду, чоловіка визнано винним у жорстокому поводженні з твариною, вчиненому активним способом.

Також цього ж чоловіка судили за крадіжку з автомобіля, який його власниця не зачинила. За сукупністю злочинів обвинуваченого засуджено до шести років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Відео дня

Жорстоке поводження з тваринами: як в Україні реагують на такі випадки

Це — не перший вирок в Україні за жорстоке поводження з тваринами. У березні минулого року киянину призначили 7,5 років ув’язнення за вбивство собаки.

Тримаючи на руках 11-місячну доньку, обвинувачений бив тварину ногами та скинув її зі сходів у під’їзді. Потім він продовжив бити собаку, доки вона не померла від ушкоджень внутрішніх органів та крововтрати внаслідок ударів і падіння, що підтвердила експертиза.

13 грудня 2024 року в Києві поліцейські затримали киянина, який бив і душив глуху собаку.

У квітні 2025 року в Рівненській області правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який влаштовував собачі бої, а також заради розваги розстрілював собак на камеру. Пізніше з’ясувалося, що він уже перебуває в слідчому ізоляторі за скоєння інших злочинів.

У вересні 2025 року розгорівся гучний скандал після того, як в Ірпені в супермаркеті "Фора" від рук співробітників загинув безпритульний кіт Бегемот. Цю справу взяла до уваги Верховна Рада.

У квітні цього року в одному зі столичних грумінг-салонів відвідувачі зафіксували випадок жорстокого поводження з собакою. Відеозапис викликав обурення в мережі, на що відреагувала поліція.

Нагадаємо, Хустський районний суд Закарпатської області притягнув громадянина до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною. Чоловік повинен сплатити штраф у розмірі 3400 грн. Судом встановлено, що 9 січня 2026 року за місцем проживання особа "вчинила жорстоке поводження з твариною, а саме утримувала її в квартирі на ланцюгу та не забезпечувала належним харчуванням".

Також повідомлялося, що в Києві собаку Мішу не пустили в метро під час повітряної тривоги. Пізніше користувачі соцмереж повідомили, що причиною стала скарга відомого в столиці "догхантера" Олексія Святогора.