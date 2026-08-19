Не первый прецедент: киевлянина отправили за решетку на 6 лет за убийство собаки

34-летний житель Киева, который убил мальтийскую болонку, изо всей силы бросив ее о пол, может провести за решеткой шесть лет.

Такой приговор ему вынес суд, поддержав публичное обвинения прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева, сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что киевлянин, проживавший с матерью и братом, вошел в комнату, где была мальтийская болонка его матери. Песик по кличке Кузя начал лаять, что не понравилось мужчине.

Киевлянин расправился с собакой своей матери Фото: Прокуратура Киева

Он схватил собаку и с силой выбросил в коридор, пес ударился об пол. От полученных травм животное погибло.

Кузя скончался от полученных травм Фото: Прокуратура Киева

Приговором суда мужчина признан виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным способом.

Также этого же мужчину судили за кражу из машины, которую ее владелица не закрыла. По совокупности преступлений обвиняемый приговорен к шести годам лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

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Жестокое обращение с животными: как в Украине реагируют на такие случаи

Это — не первый приговор в Украине за жестокое обращение с животными. В марте прошлого года киевлянину присудили 7,5 года заключения за убийство собаки.

Держа на руках 11-месячную дочь, обвиняемый бил животное ногами и сбросил с лестницы в подъезде. Затем он продолжил избивать собаку, пока она не умерла от повреждений внутренних органов и кровопотери после ударов и падения, что подтвердила экспертиза.

13 декабря 2024 года в Киеве полицейские задержали киевлянина, который бил и душил глухую собаку.

В апреле 2025 года в Ровненской области правоохранители объявили в розыск мужчину, который устраивал собачьи бои, а также ради развлечения на камеру расстреливал собак. Позже выяснилось, что он уже находится в следственном изоляторе за совершение других преступлений.

В сентябре 2025 года вспыхнул громкий скандал после того, как в Ирпене в супермаркете "Фора" от рук сотрудников погиб бездомный кот Бегемот. Делом заинтересовались в Верховной Раде.

В апреле этого года в одном из столичных груминг-салонов посетители зафиксировали факт жесткого обращения с собакой. Видеокадры вызвали возмущение в сети, на которое отреагировали в полиции.

Напомним, Хустский районный суд Закарпатской области привлек гражданина к административной ответственности за жестокое обращение с животным. Мужчина должен заплатить штраф в сумме 3400 грн. Судом установлено, что 9 января 2026 года по месту жительства лицо "совершило жестокое обращение с животным, а именно удерживало его в квартире на цепи и не обеспечивало надлежащим питанием".

Также сообщалось, что в Киеве пса Мишу не пустили в метро во время воздушной тревоги. Позже пользователи соцсетей сообщили, что причиной стала жалоба известного в столице догхантера Алексея Святогора.