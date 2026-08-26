Україну накриє спека: синоптик назвав день, коли розжарить до +34

Україну до кінця тижня накриє остання хвиля спеки цього літа — 28 серпня на півдні та південному заході температура повітря підніметься до +34 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у прогнозі погоди на тиждень 24–30 серпня, опублікованому на Meteoprog.

За його даними, найближчими днями в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, а температура буде на 2–4 °С вищою за норму.

У середу, 26 серпня, на більшій частині території країни буде сухо. Вдень температура становитиме +24…+29 °С у західних і північних областях та +27…+32 °С на решті території. Лише на півдні вночі місцями очікуються короткочасні грозові дощі.

У четвер, 27 серпня, опадів не прогнозують. Вдень температура становитиме +24…+29 °С, а в південній половині країни та на Закарпатті — +28…+33 °С.

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У п’ятницю, 28 серпня, спека посилиться. На півдні та південному заході вдень повітря прогріється до +29…+34 °С, тоді як в інших регіонах температура становитиме +26…+31 °С.

У суботу, 29 серпня, на більшій частині України буде без опадів, проте на заході можливі короткочасні грозові дощі. Вдень температура коливатиметься від +26 до +32 °С.

У неділю, 30 серпня, на Правобережжі очікується хмарна погода з помірними грозовими дощами. На лівобережній частині країни істотних опадів не прогнозують, а температура вдень становитиме +23…+29 °С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував нове посилення спеки в Україні з 21 серпня. У більшості областей температура мала піднятися до +32…+37 °С, тоді як на заході та північному заході місцями очікувалися короткочасні дощі з грозами.

Також Фокус повідомляв, що вересень в Україні може бути значно теплішим за звичайний і більше нагадувати продовження літа. За попередніми прогнозами, тепла та переважно суха погода може зберігатися більшу частину місяця, а комфортні температури — навіть перейти на початок жовтня.