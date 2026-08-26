Украину накроет жара: синоптик назвал день, когда разжарит до +34

До конца недели Украину охватит последняя волна жары этого лета — 28 августа на юге и юго-западе температура воздуха поднимется до +34 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе погоды на неделю с 24 по 30 августа, опубликованном на сайте Meteoprog.

По его данным, в ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая и малооблачная погода, а температура будет на 2–4 °С выше нормы.

В среду, 26 августа, на большей части территории страны будет сухо. Днём температура составит +24…+29 °С в западных и северных областях и +27…+32 °С на остальной территории. Только на юге ночью местами ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В четверг, 27 августа, осадков не прогнозируется. Днем температура составит +24…+29 °С, а в южной половине страны и в Закарпатье — +28…+33 °С.

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В пятницу, 28 августа, жара усилится. На юге и юго-западе днем температура воздуха достигнет +29…+34 °С, тогда как в других регионах она составит +26…+31 °С.

В субботу, 29 августа, на большей части территории Украины осадков не ожидается, однако на западе возможны кратковременные грозовые дожди. Днем температура будет колебаться от +26 до +32 °С.

В воскресенье, 30 августа, на Правобережье ожидается облачная погода с умеренными грозовыми дождями. На левобережной части страны существенных осадков не прогнозируется, а дневная температура составит +23…+29 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал новое усиление жары в Украине с 21 августа. В большинстве областей температура должна была подняться до +32…+37 °С, тогда как на западе и северо-западе местами ожидались кратковременные дожди с грозами.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что сентябрь в Украине может оказаться значительно теплее обычного и больше напоминать продолжение лета. По предварительным прогнозам, теплая и преимущественно сухая погода может сохраняться большую часть месяца, а комфортные температуры — даже продлиться до начала октября.