Майже половина українців за кордоном: президент СКУ назвав несподівану цифру (відео)

За межами України зараз проживає приблизно 25 млн українців — майже стільки ж, скільки і в самій країні. Про це заявив президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За його словами, йдеться не лише про близько 8 млн людей, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, а й про українців, які опинилися за кордоном під час попередніх хвиль міграції.

Ґрод наголосив, що важливо створювати умови, за яких українці за кордоном зберігатимуть свою ідентичність і матимуть бажання повертатися в Україну.

“Нам важливо, щоб приїхали українці в Україну, щоб її відновлювати, а не чужі”, — сказав він.

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Президент СКУ зазначив, що організація працює з українськими громадами у понад 85 країнах. За його словами, там створюють українські школи, культурні, молодіжні та спортивні організації, а також інші інституції, які допомагають зберігати мову й культуру.

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Він також заявив, що багато українців, які виїхали після початку повномасштабної війни, прагнуть повернутися. Водночас, за його словами, частина людей може залишитися за кордоном, тому важливо, щоб вони продовжували підтримувати зв’язок з Україною.

“Головне є, щоб вони лишалися українцями”, — сказав Ґрод.

Окремо він розповів про роботу СКУ із забезпечення України військовою допомогою. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ініціатива “Unite with Ukraine” зібрала приблизно 4 млрд гривень на підтримку українських військових. Кошти спрямовують, зокрема, на закупівлю техніки для ЗСУ, Нацгвардії та ГУР.

Ґрод також виступив проти проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Він заявив, що такі вибори є неконституційними, а розмови про них назвав спробою роз'єднати українське суспільство.

Нагадаємо, у липні Rzeczpospolita повідомляла, що військовозобов’язаним українцям можуть відмовити у в’їзді до Євросоюзу та наданні тимчасового захисту, якщо вони не мають документа, який підтверджує законні підстави для звільнення від мобілізації.

Того ж місяця уряд Великої Британії заявив про плани зобов’язати деяких біженців компенсувати державі витрати на їхнє перебування. Сума повернення може сягати 570 тисяч гривень.