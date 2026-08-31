Почти половина украинцев за границей: президент СКУ назвал неожиданную цифру (видео)

За пределами Украины сейчас проживает примерно 25 млн украинцев — почти столько же, сколько и в самой стране. Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, речь идет не только о примерно 8 млн человек, которые выехали после начала полномасштабного вторжения, но и об украинцах, оказавшихся за рубежом во время предыдущих волн миграции.

Грод подчеркнул, что важно создавать условия, при которых украинцы за рубежом будут сохранять свою идентичность и захотят возвращаться в Украину.

"Для нас важно, чтобы в Украину приезжали украинцы, чтобы восстанавливать страну, а не чужаки", — сказал он.

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Президент СКУ отметил, что организация сотрудничает с украинскими общинами в более чем 85 странах. По его словам, там создаются украинские школы, культурные, молодежные и спортивные организации, а также другие учреждения, которые помогают сохранять язык и культуру.

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Он также заявил, что многие украинцы, выехавшие после начала полномасштабной войны, стремятся вернуться. В то же время, по его словам, часть людей может остаться за границей, поэтому важно, чтобы они продолжали поддерживать связь с Украиной.

"Главное, чтобы они оставались украинцами", — сказал Грод.

Отдельно он рассказал о работе СКУ по оказанию военной помощи Украине. По его словам, с начала полномасштабного вторжения инициатива "Unite with Ukraine" собрала около 4 млрд гривен на поддержку украинских военных. Средства направляются, в частности, на закупку техники для ВСУ, Нацгвардии и ГУР.

Грод также выступил против проведения выборов в Украине в условиях военного положения. Он заявил, что такие выборы являются неконституционными, а разговоры о них назвал попыткой расколоть украинское общество.

Напомним, что в июле газета "Rzeczpospolita" сообщала, что военнообязанным украинцам могут отказать во въезде в Евросоюз и в предоставлении временной защиты, если у них нет документа, подтверждающего законные основания для освобождения от мобилизации.

В том же месяце правительство Великобритании заявило о планах обязать некоторых беженцев возместить государству расходы на их пребывание. Сумма возмещения может достигать 570 тысяч гривен.