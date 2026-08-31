Маючи 203 тисячі грн зарплати: офіцер ТЦК у Дніпрі оформив дві квартири в один день

На те, що офіцер групи персоналу районного ТЦК та СП у Дніпрі Євген Петрище за рік став власником двох квартир, звернули увагу "Українські новини". Право власності на обидві квартири він оформив 10 листопада 2024 року, площа кожної — 46,5 кв. м.

Про це йдеться в матеріалі видання.

Петрище працював у ТЦК щонайменше з 2022 року. У декларації він вказав зарплату 203 646 гривень, 355 тисяч гривень та 4000 доларів на рахунку в “ПриватБанку”, а також 33 тисячі гривень готівкою. Вартість квартир у документі не зазначена.

Декларація офіцера Фото: Скриншот

Окремо Фокус дізнався з декларації, що Петрище подав її при звільненні 29 серпня 2026 року о 17:18. Документ охоплює період з 1 січня до 29 липня 2026 року. У декларації також зазначено, що він не має задекларованих членів сім'ї.

Водночас із декларації випливає, що обидві квартири записані безпосередньо на Петрище. У документі їхні адреси та реєстраційні номери приховані як конфіденційна інформація.

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Також у декларації не вказано незавершеного будівництва, цінного рухомого майна, транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, юридичних осіб або нематеріальних активів.

У розділі про фінансові зобов'язання зазначено, що таких об'єктів немає, а в розділі про видатки та правочини — що об'єкти для декларування відсутні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про розслідування щодо дорогих годинників українських депутатів. Йшлося про аксесуари вартістю від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень, а серед власників найдорожчих моделей називали Віктора Бондара, Володимира Кальцева, Олега Мейдича та Олександра Салійчука.

Також Фокус повідомляв про продаж у Львові маєтку площею 780 кв. м за $3,5 млн. Будинок на вулиці Липинського належить колишньому посадовцю податкової та митниці, а на території площею понад 20 соток є сауна та гараж.