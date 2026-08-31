Имея 203 тысячи грн зарплаты: офицер ТЦК в Днепре оформил две квартиры в один день

На то, что офицер кадровой группы районного ТЦК и СП в Днепре Евгений Петрище за год стал владельцем двух квартир, обратили внимание "Украинские новости". Право собственности на обе квартиры он оформил 10 ноября 2024 года, площадь каждой — 46,5 кв. м.

Об этом говорится в материале издания.

Петрище работал в ТЦК как минимум с 2022 года. В декларации он указал зарплату в размере 203 646 гривен, 355 тысяч гривен и 4000 долларов на счете в "ПриватБанке", а также 33 тысячи гривен наличными. Стоимость квартир в документе не указана.

Декларация офицера Фото: Скриншот

Кроме того, "Фокус" узнал из декларации, что Петрище подал её при увольнении 29 августа 2026 года в 17:18. Документ охватывает период с 1 января по 29 июля 2026 года. В декларации также указано, что у него нет задекларированных членов семьи.

В то же время из декларации следует, что обе квартиры оформлены непосредственно на имя Петрища. В документе их адреса и регистрационные номера скрыты как конфиденциальная информация.

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Кроме того, в декларации не указаны незавершенное строительство, ценное движимое имущество, транспортные средства, ценные бумаги, корпоративные права, юридические лица или нематериальные активы.

В разделе о финансовых обязательствах указано, что таких объектов нет, а в разделе о расходах и сделках — что объекты для декларирования отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось о расследовании, касающемся дорогих часов украинских депутатов. Речь шла об аксессуарах стоимостью от сотен тысяч до нескольких миллионов гривен, а среди владельцев самых дорогих моделей называли Виктора Бондара, Владимира Кальцева, Олега Мейдича и Александра Салийчука.

Также "Фокус" сообщал о продаже во Львове поместья площадью 780 кв. м за 3,5 млн долларов. Дом на улице Липинского принадлежит бывшему чиновнику налоговой и таможенной службы, а на территории площадью более 20 соток расположены сауна и гараж.