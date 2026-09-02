З України виїхав понад мільйон дітей: нардепка не вважає ситуацію "катастрофічною"

Юлія Гришина, народна депутатка фракції "Слуги народу" та голова підкомітету із питань вищої освіти комітету із питань освіти, науки та інновацій, прокоментувала ситуацію із навчанням дітей в Україні під час постійних тривог та обстрілів.

Юлія Гришина підтвердила, що з України за кордон виїхало 1,3 млн дітей. Але також вона зазначила, що багато дітей повернулось.

"Проблема є, але ситуацію не можна назвати катастрофічною… вона така більш-менш стабільна. Але, звичайно, проблема є і задача держави приймати рішення, які би давали можливості молоді, щоб стимулювати їх повертатися, залишатися, не виїжджати", - повідомила народна депутатка.

За її словами, такі рішення напрацьовуються і вже багато чого вже зроблено для того, щоб якимось чином стабілізувати ситуацію, наприклад, із першого вересня зросли зарплати вчителям.

Вона пояснила велику кількість школярів тим, що є ситуація "стабільності війни", коли багато людей пережили різні емоції і повернулись до України.

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"Багато молоді виїхало, багато молоді повернулися. Ми спостерігаємо стабільність кількості дітей, які ідуть навчатися в школу, які вступають в університети", - зазначила Гришина.

Нагадаємо, у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

З 1 вересня 2026 року мінімальна академічна стипендія в Україні становитиме 4000 гривень. Її виплачуватимуть не лише студентам державних вишів, а й тим, хто навчається у приватних закладах за державним замовленням. Порівняно з 2025 роком розмір виплат зросте вдвічі.