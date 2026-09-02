Из Украины выехало более миллиона детей: нардепка не считает ситуацию "катастрофической"

Юлия Гришина, народный депутат от фракции "Слуги народа" и председатель подкомитета по вопросам высшего образования комитета по вопросам образования, науки и инноваций, прокомментировала ситуацию с обучением детей в Украине в условиях постоянных тревог и обстрелов.

Юлия Гришина подтвердила, что из Украины за границу выехало 1,3 млн детей. Однако она также отметила, что многие дети вернулись.

"Проблема есть, но ситуацию нельзя назвать катастрофической… она более или менее стабильна. Но, конечно, проблема есть, и задача государства — принимать решения, которые бы открывали возможности для молодежи, чтобы стимулировать их возвращаться, оставаться, не уезжать", — сообщила народный депутат.

По её словам, такие решения прорабатываются, и уже многое сделано для того, чтобы каким-то образом стабилизировать ситуацию; например, с первого сентября повысились зарплаты учителям.

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Она объяснила большое количество школьников тем, что сложилась ситуация "стабильности войны", когда многие люди пережили различные эмоции и вернулись в Украину.

"Многие молодые люди уехали, многие молодые люди вернулись. Мы наблюдаем стабильное количество детей, которые идут учиться в школу и поступают в университеты", — отметила Гришина.

Напомним, что в Киеве первую неделю учебного года школы планируют начать в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.

С 1 сентября 2026 года минимальная академическая стипендия в Украине составит 4000 гривен. Её будут выплачивать не только студентам государственных вузов, но и тем, кто обучается в частных учебных заведениях по государственному заказу. По сравнению с 2025 годом размер выплат увеличится вдвое.