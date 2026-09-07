Київ готує запаси продуктів і води на випадок надзвичайних ситуацій: в КМДА розповіли деталі

У столиці створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Запаси першочергово призначені для малозабезпечених киян.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що першочергово столиця готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський розповів, що у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років у Києві сформували та постійно підтримують необхідні запаси основних груп продовольчих товарів. Це дасть змогу оперативно забезпечувати малозабезпечених містян продуктами першої необхідності в разі ускладнення роботи енергосистеми.

Також ці запаси можна буде використовувати:

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у пунктах незламності – під час тривалих відключень електроенергії;

для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій;

для забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Для цього, за підтримки благодійних і громадських організацій місто має можливість організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА планує закупити ще 20 тисяч продовольчих наборів, які можна буде використати в разі надзвичайних ситуацій.

"Продовольча безпека столиці – це не лише наявність необхідних запасів, а й чітка система їх розподілу та доставки тим, хто найбільше потребує допомоги. Ми завчасно готуємося до можливих викликів осінньо-зимового періоду, посилюємо резерви та продовжуємо проводити продуктові ярмарки в усіх районах міста", – зазначив Олег Куявський та підкреслив, що підтримувати стабільну продовольчу ситуацію в столиці допомагають продуктові сільськогосподарські ярмарки, а загалом нині ситуація на споживчому ринку Києва залишається контрольованою та прогнозованою.

Така підготовка до надзвичайних ситуацій здійснюється в рамках роботи Гуманітарного штабу Києва, який створили у лютому 2022 року. Штаб є єдиним координаційним центром взаємодії між структурними підрозділами КМДА, районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, благодійними організаціями та донорами. Він забезпечує облік і розподіл ресурсів, а також оперативне постачання допомоги в разі погіршення безпекової ситуації або виникнення критичних потреб у киян.

Нагадаємо, Фокус писав про черги в супермаркетах Києва і Одеси, де люди скуповують продукти.

Стало відомо, що після російських ударів по розподільчих центрах у Києві та області знищено близько 80–100 тисяч кв. м складів холодного зберігання. Через це великі продуктові мережі зіткнулися з перебоями у постачанні свіжих та охолоджених товарів.