Киев готовит запасы продуктов и воды на случай чрезвычайных ситуаций: в КГГА рассказали подробности

В столице создают запасы продуктов и питьевой воды на случай длительных отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. Эти запасы в первую очередь предназначены для малообеспеченных киевлян.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в первую очередь столица готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Олег Куявский сообщил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов в Киеве сформированы и постоянно поддерживаются необходимые запасы основных групп продовольственных товаров. Это позволит оперативно обеспечивать малообеспеченных горожан продуктами первой необходимости в случае сбоев в работе энергосистемы.

Відео дня

Кроме того, эти запасы можно будет использовать:

в пунктах обеспечения бесперебойного энергоснабжения — во время длительных отключений электроэнергии;

для оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

для обеспечения работников, задействованных в аварийно-спасательных и других неотложных работах.

Для этого, при поддержке благотворительных и общественных организаций, город имеет возможность организовать горячее питание для 25 тысяч человек. Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА планирует закупить ещё 20 тысяч продовольственных наборов, которые можно будет использовать в случае чрезвычайных ситуаций.

"Продовольственная безопасность столицы — это не только наличие необходимых запасов, но и четкая система их распределения и доставки тем, кто больше всего нуждается в помощи. Мы заранее готовимся к возможным вызовам осенне-зимнего периода, укрепляем резервы и продолжаем проводить продуктовые ярмарки во всех районах города", – отметил Олег Куявский и подчеркнул, что поддерживать стабильную продовольственную ситуацию в столице помогают сельскохозяйственные ярмарки, а в целом сейчас ситуация на потребительском рынке Киева остается контролируемой и прогнозируемой.

Такая подготовка к чрезвычайным ситуациям осуществляется в рамках работы Гуманитарного штаба Киева, созданного в феврале 2022 года. Штаб является единым координационным центром взаимодействия между структурными подразделениями КГГА, районными в городе Киеве государственными администрациями, коммунальными предприятиями, благотворительными организациями и донорами. Он обеспечивает учет и распределение ресурсов, а также оперативную доставку помощи в случае ухудшения ситуации с безопасностью или возникновения критических потребностей у киевлян.

Напомним, что "Фокус" писал об очередях в супермаркетах Киева и Одессы, где люди скупают продукты.

Стало известно, что в результате российских ударов по распределительным центрам в Киеве и области было уничтожено около 80–100 тысяч кв. м складов холодильного хранения. Из-за этого крупные продуктовые сети столкнулись с перебоями в поставках свежих и охлажденных товаров.