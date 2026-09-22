Кілька варіантів: у МОН переглянуть формат перескладання НМТ

У Міністерстві освіти і науки України розробляють алгоритми, які дадуть змогу випускникам та абітурієнтам перескладати національний мультипредметний тест (НМТ).

У відомстві хочуть змінити модель НМТ, зробивши її гнучкішою та доступнішою, а також передбачити можливості повторного складання іспитів, заявив журналістам голова МОН Андрій Бутенко на форумі "Майбутнє, яке обираємо ми".

"НМТ не може бути "останнім шансом цього року“. Тобто наше завдання — зробити його доступнішим і зняти цей стрес у дітей, пов’язаний із тим, що сьогодні — день останнього шансу", — зазначив міністр.

За його словами, наразі розробляються та аналізуються деякі варіанти: складання НМТ за 1–2 дні, повторне складання через кілька днів, тижнів або місяців.

"Це накладається на карту наявних укриттів та тих укриттів, які, як ми очікуємо, з’являться до наступного НМТ. Це ще більше, ніж півроку. Тобто з’являться нові укриття. Ми працюємо над цим", — підкреслив Бутенко.

Видео дня

Сьогодні ж міністр заявив, що вчителям у школах дозволять скорочувати тривалість уроків і навіть міняти місцями предмети в розкладі, щоб навчальний процес відбувався ефективніше.

Нагадаємо, що у 2026 році 48 590 учасників НМТ не набрали прохідного балу хоча б з одного предмета. Найгірші показники за математикою, яку не склали 39 888 осіб із 359 981 українців, які брали участь у НМТ.

Також повідомлялося, що учасники НМТ-2026, які набрали не менше 185 балів з кожного предмета та вступили до українського вишу, матимуть право на щомісячну стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Її виплачуватимуть протягом першого року навчання.