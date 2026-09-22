Несколько вариантов: в МОН пересмотрят формат пересдачи НМТ

В Министерстве образования и науки Украины разрабатывают алгоритмы, которые позволят выпускникам и абитуриентам пересдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).

В ведомстве хотят изменить модель НМТ, сделав ее гибче, доступнее и предусмотреть варианты пересдачи, заявил журналистам глава МОН Андрей Бутенко на форуме "Будущее, которое выбираем мы".

"НМТ не может быть "последним шансом в этом году". То есть наше задание — чтобы он стал доступнее, и снять эту стрессовую нагрузку на детей, что сегодня день последнего шанса", — отметил министр.

По его словам, сейчас разрабатываются и картографируются некоторые варианты: сдача НМТ в 1-2 дня, пересдача через несколько дней, недель или месяцев.

"Это накладывается на карту имеющихся укрытий, и тех укрытий, которые, как мы ожидаем, будут к следующему НМТ. Это еще больше, чем полгода. То есть откроются новые укрытия. Мы работаем над этим", — подчеркнул Бутенко.

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Сегодня же министр заявил, что учителям в школах разрешат делать уроки короче и даже переставлять местами предметы в расписании, чтобы учебный процесс проходил более эффективно.

Напомним, в 2026 году 48 590 участников НМТ не преодолели проходной балл хотя бы по одному предмету. Самые плохие показатели по математике, которую не сдали 39 888 человек из 359 981 украинцев, принимавших участие в НМТ.

Также сообщалось, что участники НМТ-2026, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету и поступившие в украинский вуз, будут иметь право на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен. Ее будут выплачивать в течение первого года обучения.