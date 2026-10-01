"Я тікати нікуди не збираюся": Коломойський кинув докір прокурорам

Ігор Коломойський відреагував на нове клопотання прокуратури, яка просить залишити його за ґратами через ризик втечі та наявність ізраїльського паспорта. Бізнесмен назвав такі аргументи смішними й нагадав, скільки прокурорів змінилися за час розгляду його справи.

Бізнесмен Ігор Коломойський публічно відповів на чергове клопотання сторони обвинувачення, яка наполягає на продовженні його тримання під вартою. Прокурори вбачають ризик, що бізнесмен ухилиться від правосуддя – зокрема через наявний у нього паспорт громадянина Ізраїлю. Про це пише Watchers.Media.

Прокуратура просить і далі застосовувати до Коломойського тримання під вартою з можливістю внесення застави. Окрім імовірної втечі, слідство називає ще один ризик – тиск на свідків. Обидва аргументи сторона обвинувачення пов'язує саме з ізраїльським громадянством Коломойського.

"Що стосується ризику втечі. Питання втечі з вуст прокуратури в її нинішньому вигляді звучить, щонайменше, смішно. Бо за мого життя вже зараз змінюється третій генпрокурор під час цієї справи. І ще було по дорозі кілька виконувачів обов'язків, і зараз є виконувач обов'язків", – сказав Коломойський.

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Бізнесмен зауважив, що у відповідь на тезу про ризик втечі в нього виникає власне запитання – де зараз Генеральна прокуратура і де останній генеральний прокурор.

"Тому я хотів би сказати шановним прокурорам, що ми не знаємо, як складеться життя…Я тікати нікуди не збираюся. Як би прокуратура не втекла вся разом, чи то до Львова, як у 2022 році, чи то ще далі", – зазначив він.

Справа Ігоря Коломойського

Ігор Коломойський перебуває у слідчому ізоляторі з вересня 2023 року: суд обрав йому тримання під вартою, і бізнесмен залишається за ґратами, бо відмовився вносити призначену багатомільярдну заставу. Проти нього відкрито кілька кримінальних проваджень, які паралельно ведуть СБУ, Бюро економічної безпеки та НАБУ.

За версією слідства, у 2013–2020 роках підприємець легалізував понад 500 млн грн, виводячи кошти за кордон через інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Окремий епізод – незаконне заволодіння 5,8 млрд грн у 2013–2014 роках через фіктивні внески готівки до каси "ПриватБанку" та операції з компанією "Нафтохімік Прикарпаття".

Слідчі підозрюють Коломойського у привласненні понад 9,2 млрд грн "ПриватБанку" у 2015 році. За їхньою версією, банк штучно зобов'язали виплатити гроші підконтрольній офшорній компанії під виглядом зворотного викупу облігацій.

У травні 2024 року Національна поліція оголосила Коломойському ще одну підозру. Слідство вважає, що у 2003 році в Криму бізнесмен замовив вбивство керівника юридичної компанії. Адвокат відмовився анулювати рішення загальних зборів акціонерів "Дніпроспецсталі" і вижив після нападу. За цей епізод Коломойському загрожує до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що український бізнесмен Ігор Коломойський зробив несподівану заяву про те, що, на його думку, здатне якнайшвидше наблизити завершення війни в Україні.

Крім того, Коломойський уже коментував корупційний скандал, у якому фігурує колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.