"Я бежать никуда не собираюсь": Коломойский высказал упрек в адрес прокуроров

Игорь Коломойский отреагировал на новое ходатайство прокуратуры, которая просит оставить его за решеткой из-за риска побега и наличия израильского паспорта. Бизнесмен назвал такие аргументы смешными и напомнил, сколько прокуроров сменилось за время рассмотрения его дела.

Бизнесмен Игорь Коломойский публично ответил на очередное ходатайство стороны обвинения, настаивающей на продлении его содержания под стражей. Прокуроры видят риск того, что бизнесмен уклонится от правосудия — в частности, из-за имеющегося у него паспорта гражданина Израиля. Об этом пишет Watchers.Media.

Прокуратура просит и в дальнейшем применять к Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Помимо вероятности побега, следствие называет еще один риск – давление на свидетелей. Оба аргумента сторона обвинения связывает именно с израильским гражданством Коломойского.

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"Что касается риска побега. Вопрос о побеге из уст прокуратуры в её нынешнем виде звучит, по меньшей мере, смешно. Ведь за мою жизнь в рамках этого дела уже меняется третий генеральный прокурор. Кроме того, по ходу дела было несколько исполняющих обязанности, и сейчас есть исполняющий обязанности", – сказал Коломойский.

Бизнесмен отметил, что в ответ на утверждение о риске побега у него возникает свой вопрос: где сейчас Генеральная прокуратура и где последний генеральный прокурор?

"Поэтому я хотел бы сказать уважаемым прокурорам, что мы не знаем, как сложится жизнь… Я бежать никуда не собираюсь. Как бы прокуратура ни сбежала всей вместе — то ли во Львов, как в 2022 году, то ли ещё дальше", — отметил он.

Дело Игоря Коломойского

Игорь Коломойский находится в следственном изоляторе с сентября 2023 года: суд постановил о его содержании под стражей, и бизнесмен остается за решеткой, поскольку отказался внести назначенный многомиллиардный залог. Против него возбуждено несколько уголовных дел, которые параллельно ведут СБУ, Бюро экономической безопасности и НАБУ.

По версии следствия, в 2013–2020 годах предприниматель легализовал более 500 млн грн, выводя средства за границу через инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Отдельный эпизод — незаконное завладение 5,8 млрд грн в 2013–2014 годах посредством фиктивных внесений наличных в кассу "ПриватБанка" и операций с компанией "Нафтохимик Прикарпатья".

Следователи подозревают Коломойского в присвоении более 9,2 млрд грн "ПриватБанка" в 2015 году. По их версии, банк был искусственно вынужден выплатить деньги подконтрольной офшорной компании под видом обратного выкупа облигаций.

В мае 2024 года Национальная полиция предъявила Коломойскому ещё одно подозрение. Следствие считает, что в 2003 году в Крыму бизнесмен заказал убийство руководителя юридической компании. Адвокат отказался аннулировать решение общего собрания акционеров "Днепроспецстали" и выжил после нападения. За этот эпизод Коломойскому грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сделал неожиданное заявление о том, что, по его мнению, способно как можно быстрее приблизить окончание войны в Украине.

Кроме того, Коломойский уже прокомментировал коррупционный скандал, в котором фигурирует бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра.