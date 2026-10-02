Контролював особисто Поклад: СБУ викрила агентів ГРУ, які переховували пропагандиста (фото)

Контррозвідка СБУ знешкодила на Харківщині агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ). Навідники коригували обстріли регіону та стежили за українськими військовими, силовиками й суддями.

Під час спецоперації, яку координував особисто очільник СБУ генерал-майор Олександр Поклад, затримали всіх чотирьох учасників групи. Крім того, контррозвідка викрила конспіративну квартиру, де агенти переховували засудженого російського пропагандиста, повідомляє Служба безпеки України.

Хто входив до мережі ГРУ

Топменеджер і працівник мобільного оператора. Керівник відділу безпеки компанії зв'язку та його підлеглий використовували службовий доступ до баз даних: зливали росіянам геолокації та телефонні з’єднання військових, правоохоронців, а також суддів і прокурорів, які вели справу захованого пропагандиста.

Керівник відділу безпеки компанії зв'язку та його підлеглий використовували службовий доступ до баз даних: зливали росіянам геолокації та телефонні з’єднання військових, правоохоронців, а також суддів і прокурорів, які вели справу захованого пропагандиста. Працівниця оборонного заводу. Жінка здавала в оренду житло українським бійцям, "втемну" випитувала про їхні маршрути й дислокації, а також наводила російські удари на власне підприємство.

Жінка здавала в оренду житло українським бійцям, "втемну" випитувала про їхні маршрути й дислокації, а також наводила російські удари на власне підприємство. Місцевий житель. Чоловік їздив містом на службовому авто мобільного оператора та приховано знімав на смартгодинник блокпости, фортифікації й запасні командні пункти.

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СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки Фото: СБУ

Усіх чотирьох агенти завербували через "зв’язкового", який утік до Росії ще до повномасштабного вторгнення. Фігурантам уже оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вони перебувають у СІЗО, зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексзаступнику голови ДСНС та його спільникам, які, за даними слідства, готували теракти, підпали та замах на громадського активіста.

Крім того, СБУ затримала кілера ФСБ, який готувався вбити відомого громадського активіста Друзенка.