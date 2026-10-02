Лично контролировал Поклад: СБУ разоблачила агентов ГРУ, укрывавших пропагандиста (фото)

Контрразведка СБУ ликвидировала в Харьковской области агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ). Агенты корректировали обстрелы региона и следили за украинскими военными, силовиками и судьями.

В ходе спецоперации, которую лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад, были задержаны все четверо участников группы. Кроме того, контрразведка раскрыла конспиративную квартиру, где агенты укрывали осужденного российского пропагандиста, сообщает Служба безопасности Украины.

Кто входил в сеть ГРУ

Топ-менеджер и сотрудник мобильного оператора. Руководитель отдела безопасности телекоммуникационной компании и его подчиненный использовали служебный доступ к базам данных: передавали россиянам геолокацию и данные о телефонных соединениях военных, сотрудников правоохранительных органов, а также судей и прокуроров, которые вели дело скрывающегося пропагандиста.

Руководитель отдела безопасности телекоммуникационной компании и его подчиненный использовали служебный доступ к базам данных: передавали россиянам геолокацию и данные о телефонных соединениях военных, сотрудников правоохранительных органов, а также судей и прокуроров, которые вели дело скрывающегося пропагандиста. Работница оборонного завода. Женщина сдавала в аренду жилье украинским бойцам, "втемно" выпытывала информацию об их маршрутах и дислокации, а также наводила российские удары на собственное предприятие.

Женщина сдавала в аренду жилье украинским бойцам, "втемно" выпытывала информацию об их маршрутах и дислокации, а также наводила российские удары на собственное предприятие. Местный житель. Мужчина ездил по городу на служебном автомобиле мобильного оператора и скрытно снимал на смарт-часы блокпосты, укрепления и запасные командные пункты.

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СБУ раскрыла агентурную сеть российской военной разведки Фото: СБУ

Всех четверых агентов завербовали через "связного", который сбежал в Россию ещё до полномасштабного вторжения. Фигурантам уже объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Они находятся в СИЗО, предателям грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ объявила о предъявлении подозрения бывшему заместителю главы ГСЧС и его сообщникам, которые, по данным следствия, готовили террористические акты, поджоги и покушение на общественного активиста.

Кроме того, СБУ задержала киллера ФСБ, который готовился убить известного общественного активиста Друзенко.