В Україні запровадили графіки відключення електроенергії: де та скільки не буде світла
У неділю в Україні обмежать споживання електрики. ГПВ для побутових споживачів діятимуть декілька годин.
У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів будуть вимушено застосовуватись заходи обмеження споживання елекроенергії. Про це повідомила компанія "Укренерго".
- 15:00 – 23:59 — обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- 16:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0.5 до 1.5 черги.
В "Укренерго" наголосили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.
Також в енергетичній компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачам варто стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.
Відключення світла у Київській області
Компанія ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень у столичному регіоні на 11 жовтня.
У деяких чергах світло не вимикатимуть.
Відключення світла у Києві
Тематичні канали публікують графіки для 60 груп споживачів у столиці.
Відключення світла у Сумській області
У Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Утім, обмеження діятимуть не у всіх чергах.
Відключення світла у Полтавській області
У "Полтаваобленерго" поінформували про запровадження ГПВ.
- З 16:00 по 17:00 — запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг
- З 17:00 по 22:00 — запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги.
- З 22:00 по 23:59 — запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг.
Відключення світла у Харківській області
У Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень.
"Харківобленерго" опублікував час відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання черг.
Відключення світла у Черкаській області
ГПВ також будуть застосовані у Черкаській області.
Обмеження запровадять увечері.
Зазначимо, 9 жовтня Фокус писав про поточну ситуацію в енергосистемі та про відключення світла. "Укренерго" інформувала про запровадження 0,5-2 черг, а ДТЕК — про черги, для яких електрики не буде по вісім годин.
Також нагадаємо, що через енергетичну ситуацію у столиці та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.