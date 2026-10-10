В Україні запровадили графіки відключення електроенергії: де та скільки не буде світла

У неділю в Україні обмежать споживання електрики. ГПВ для побутових споживачів діятимуть декілька годин.

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів будуть вимушено застосовуватись заходи обмеження споживання елекроенергії. Про це повідомила компанія "Укренерго".

15:00 – 23:59 — обмеження потужності для промисловості та бізнесу

16:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 0.5 до 1.5 черги.

В "Укренерго" наголосили, що причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Також в енергетичній компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому споживачам варто стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.

Видео дня

Відключення світла у Київській області

Компанія ДТЕК опублікувала графіки стабілізаційних відключень у столичному регіоні на 11 жовтня.

Відключення світла на Київщині для черг 1.1 - 3.2 Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині для черг 4.1 - 6.2 Фото: ДТЕК

У деяких чергах світло не вимикатимуть.

Відключення світла у Києві

Тематичні канали публікують графіки для 60 груп споживачів у столиці.

Фото: соцмережi

Графіки для Києва Фото: Соцмережi

Відключення світла у Сумській області

У Сумах та області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графік для Сумщини Фото: з відкритих джерел

Утім, обмеження діятимуть не у всіх чергах.

Відключення світла у Полтавській області

У "Полтаваобленерго" поінформували про запровадження ГПВ.

З 16:00 по 17:00 — запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг

З 17:00 по 22:00 — запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черги.

З 22:00 по 23:59 — запроваджений ГПВ в обсязі 0,5 черг.

Графік для Полтавської області

Відключення світла у Харківській області

У Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень.

Графік для Харківщини Фото: скріншот

"Харківобленерго" опублікував час відсутності електропостачання з урахуванням часу на перемикання черг.

Відключення світла у Черкаській області

ГПВ також будуть застосовані у Черкаській області.

Графік для Черкащини

Обмеження запровадять увечері.

Зазначимо, 9 жовтня Фокус писав про поточну ситуацію в енергосистемі та про відключення світла. "Укренерго" інформувала про запровадження 0,5-2 черг, а ДТЕК — про черги, для яких електрики не буде по вісім годин.

Також нагадаємо, що через енергетичну ситуацію у столиці та області експерти пропонують запровадити надзвичайний стан.