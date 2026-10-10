В Украине ввели графики отключения электроэнергии: где и сколько не будет света
В воскресенье в Украине ограничат потребление электроэнергии. Ограничения на потребление электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение нескольких часов.
В воскресенье, 11 октября, в некоторых регионах будут вынужденно вводиться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".
- 15:00 – 23:59 — ограничение мощности для промышленности и бизнеса
- 16:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.
Кроме того, в энергетической компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому потребителям следует следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.
Отключение электричества в Киевской области
Компания ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений в столичном регионе на 11 октября.
В некоторых очередях свет выключать не будут.
Отключение электричества в Киеве
Тематические каналы публикуют графики для 60 групп потребителей в столице.
Отключение электричества в Сумской области
В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, указанными командой НЭК "Укрэнерго".
Впрочем, ограничения будут действовать не во всех очередях.
Отключение электричества в Полтавской области
В "Полтаваоблэнерго" сообщили о введении ГПВ.
- С 16:00 до 17:00 — введено ограничение на посещение в объеме 0,5 очереди
- С 17:00 до 22:00 — введен ГПВ в объеме 1,5 очереди.
- С 22:00 до 23:59 — введен режим ограничения пропуска в объеме 0,5 очереди.
Отключение электричества в Харьковской области
В Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.
"Харьковоблэнерго" опубликовало график отключений электроэнергии с учетом времени на переключение очередей.
Отключение электричества в Черкасской области
ГПО также будут введены в Черкасской области.
Ограничения введут вечером.
Отметим, что 9 октября Фокус писал о текущей ситуации в энергосистеме и об отключениях света. "Укрэнерго" сообщила о введении 0,5–2 очередей, а ДТЭК — об очередях, в которых электричества не будет по восемь часов.
Также напомним, что в связи с энергетической ситуацией в столице и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.