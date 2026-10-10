В Украине ввели графики отключения электроэнергии: где и сколько не будет света

В воскресенье в Украине ограничат потребление электроэнергии. Ограничения на потребление электроэнергии для бытовых потребителей будут действовать в течение нескольких часов.

В воскресенье, 11 октября, в некоторых регионах будут вынужденно вводиться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

15:00 – 23:59 — ограничение мощности для промышленности и бизнеса

16:00 – 23:59 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты.

Кроме того, в энергетической компании отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому потребителям следует следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.

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Отключение электричества в Киевской области

Компания ДТЭК опубликовала графики стабилизационных отключений в столичном регионе на 11 октября.

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 1.1–3.2 Фото: ДТЭК

Отключение электроэнергии в Киевской области для очередей 4.1–6.2 Фото: ДТЭК

В некоторых очередях свет выключать не будут.

Отключение электричества в Киеве

Тематические каналы публикуют графики для 60 групп потребителей в столице.

Фото: соцсети

Графики для Киева Фото: Соцсети

Отключение электричества в Сумской области

В Сумах и области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, указанными командой НЭК "Укрэнерго".

График для Сумской области Фото: из открытых источников

Впрочем, ограничения будут действовать не во всех очередях.

Отключение электричества в Полтавской области

В "Полтаваоблэнерго" сообщили о введении ГПВ.

С 16:00 до 17:00 — введено ограничение на посещение в объеме 0,5 очереди

С 17:00 до 22:00 — введен ГПВ в объеме 1,5 очереди.

С 22:00 до 23:59 — введен режим ограничения пропуска в объеме 0,5 очереди.

График для Полтавской области

Отключение электричества в Харьковской области

В Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.

График для Харьковской области Фото: скриншот

"Харьковоблэнерго" опубликовало график отключений электроэнергии с учетом времени на переключение очередей.

Отключение электричества в Черкасской области

ГПО также будут введены в Черкасской области.

График для Черкасской области

Ограничения введут вечером.

Отметим, что 9 октября Фокус писал о текущей ситуации в энергосистеме и об отключениях света. "Укрэнерго" сообщила о введении 0,5–2 очередей, а ДТЭК — об очередях, в которых электричества не будет по восемь часов.

Также напомним, что в связи с энергетической ситуацией в столице и области эксперты предлагают ввести чрезвычайное положение.