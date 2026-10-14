Рух на усіх гілках столичного метро було зупинено – ЗМІ

У столиці України знову зупинив свій рух метрополітен. Причиною назвали зниження напруги у зовнішніх центрах.

У Києві зупинився рух на червоній, зеленій та синій гілці метро. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Згідно з інформацією, зупинка метро була спричинена короткочасним зниженням напруги. Як повідомила виданню речниця метрополітену, наразі напруга була повернена до норми, а потяги на усіх лініях метро курсують.

Варто зазначити, що це не перший випадок повної зупинки роботи підземного транспорту у столиці. Перший випадок стався 8 жовтня – тоді внаслідок російських ударів по енергетичних обʼєктах постраждав як метрополітен, так і наземний транспорт. Ескалатори зокрема також перестали працювати, а низка станцій була зачинена. На зупинках було помічено натовп киян, які намагалися потрапити додому.

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Другий випадок стався 10 жовтня, коли після обстрілу РФ була знижена напруга, а, отже, – зупинена робота метрополітену.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району столиці було введено графік аварійних відключень.

Також раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський визнав, що навіть прикордонні міста випереджують Київ у плані стійкості. Через це він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків.