У Раді запропонували запровадити нове свято 31 жовтня: що пропонують відзначати

Деякі депутати Верховної Ради подали проєкт закону № 16166, що передбачає встановлення Дня Біблії.

У документі, авторами якого є Микита Потураєв, Георгій Мазурашу, Валентин Наливайченко, Микола Княжицький та інші, пропонується проголосити 31 жовтня Днем Біблії в Україні. Відповідна постанова з’явилася на сайті парламенту.

Депутати обґрунтовують свою ініціативу тим, що Біблія є фундаментальною основою української цивілізації, яка сформувала моральні орієнтири українського народу

"Тому встановлення цієї пам’ятної дати сприятиме формуванню громадянського суспільства", — йдеться у пояснювальній записці.

Серед інших позитивних аспектів ухвалення проєкту названо зміцнення інституту сім’ї та моралі, розвиток історичної пам’яті та просвітницький ефект.

Видео дня

Пропонується відзначати День Біблії 31 жовтня. Саме цього дня 1903 року вийшов перший повний переклад сучасної Біблії українською літературною мовою, здійснений Пантелеймоном Кулішем, Іваном Нечуєм-Левицьким та Іваном Пулюєм.

Парламентарії наголосили, що ухвалення цієї постанови не вимагає фінансових вливань з бюджету, а цей день не буде вихідним, тому жодним чином не вплине на економіку. Вони також уточнили: прийняття постанови не призведе до релігійної дискримінації, оскільки Біблія розглядається в цьому контексті як видатна історична, літературна та культурна пам’ятка людства, яка мала визначальний вплив на становлення європейської цивілізації та української ідентичності.

Сьогодні, 20 жовтня, документ надано для ознайомлення.

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