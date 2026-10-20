В Раде предложили ввести новый праздник 31 октября: что предлагают отмечать

Ряд депутатов Верховной Рады представили проект законопроекта №16166, предусматривающий установление Дня Библии.

Документ, авторами которого стали Никита Потураев, Георгий Мазурашу, Валентин Наливайченко, Николай Княжицкий и другие, предлагает установить 31 октября Днем Библии в Украине. Соответствующее постановление появилось на сайте парламента.

Депутаты аргументирую свою инициативу тем, что Библия является фундаментальной основой украинского цивилизации, сформировавшей моральные ориентиры украинского народа

"Поэтому введение этой памятной даты будет способствовать формированию гражданского общества", — говорится в пояснительной записке.

Среди других положительных моментов принятия проекта названы укрепление института семьи и морали, развитие исторической памяти и просветительский эффект.

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Отмечать День Библии предлагают 31 октября. Именно в этот день в 1903 году вышел первый полный перевод современной Библии на украинском литературном языке, осуществленный Пантелеймоном Кулишем, Иваном Нечуем-Левицким и Иваном Пулюем.

Парламентарии подчеркнули, что принятие этого постановления не требует финансовых вливаний из бюджета, а день не будет выходным, поэтому никак не повлияет на экономику. Они также уточили: принятие постановления не приведет к религиозной дискриминации, поскольку Библия рассматривается в этом контексте как выдающаяся историческая, литературная и культурная достопримечательность человечества, которая имела определяющее влияние на становление европейской цивилизации и украинской идентичности.

Сегодня, 20 октября, документ предоставлен для ознакомления.

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