Військовим змінили порядок оформлення інвалідності: хто тепер видаватиме направлення

Кабмін змінив правила направлення військовослужбовців на експертне оцінювання повсякденного функціонування (ЕКОПФО). Тепер начальники медичних служб військових частин зможуть оформлювати направлення, якщо цього не зробила відповідна комісія.

Про це йдеться в матеріалі видання "Судово-юридична газета".

Зміни передбачені постановою Кабміну №1359 від 28 жовтня 2026 року. Вона оновлює порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування, затверджений постановою №1338.

Нові правила стосуються військових, які після поранення, контузії або захворювання потребують встановлення інвалідності чи визначення ступеня втрати професійної працездатності.

Раніше направлення на ЕКОПФО могли оформлювати голови військово-лікарських, медичних (військово-лікарських) та лікарсько-експертних комісій. Однак начальники медичних служб військових частин не мали окремого повноваження формувати такі документи.

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Через це виникали ситуації, коли військовослужбовець проходив військово-лікарську експертизу, але направлення на оцінювання за її результатами не отримував.

Як змінилася процедура оформлення інвалідності

За новими правилами начальник медичної служби військової частини зможе сформувати направлення на ЕКОПФО за двох умов:

є законні підстави для проведення оцінювання повсякденного функціонування;

відповідне направлення не оформила військово-лікарська, медична (військово-лікарська) або лікарсько-експертна комісія за результатами своєї експертизи.

Таким чином, направлення військових на ЕКОПФО через начальників медслужб стане додатковим способом пройти оцінювання, якщо раніше необхідний документ не був оформлений.

Зміни також стосуються критеріїв направлення на оцінювання та роботи електронної системи.

Чи скасовують нові правила проходження ВЛК

Постанова не скасовує військово-лікарську експертизу. ВЛК та ЕКОПФО виконують різні завдання.

Військово-лікарські комісії визначають, зокрема, придатність до військової служби та зв'язок поранень, травм, контузій і захворювань із військовою службою.

Експертні команди ЕКОПФО займаються встановленням інвалідності, визначенням ступеня втрати професійної працездатності та іншими питаннями в межах своїх повноважень.

Начальник медичної служби військової частини не зможе самостійно встановлювати інвалідність, змінювати рішення ВЛК або визначати ступінь втрати професійної працездатності. Його нові повноваження стосуються лише оформлення направлення на оцінювання.

Отже, нова процедура оформлення інвалідності для військових передбачає додаткову можливість отримати направлення на ЕКОПФО, якщо його не було сформовано за результатами військово-лікарської експертизи.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги працівники груп оповіщення ТЦК та СП не можуть законно зупиняти громадян, утримувати їх чи затримувати, а також перешкоджати людям прямувати до укриттів. У Міністерстві оборони неодноразово підкреслювали, що під час повітряної тривоги найважливішим є захист людей і збереження їхнього життя.

Також стало відомо, що від початку 2026 року ТЦК та СП направили до Національної поліції понад 1,5 млн звернень щодо розшуку громадян, яких підозрюють в ухиленні від мобілізації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці розслідували понад 20 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від призову.