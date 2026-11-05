Военнослужащим изменили порядок оформления инвалидности: кто теперь будет выдавать направления

Кабмин изменил правила направления военнослужащих на экспертную оценку повседневного функционирования (ЭОПФО). Теперь начальники медицинских служб воинских частей смогут оформлять направления, если этого не сделала соответствующая комиссия.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета".

Изменения предусмотрены постановлением Кабмина № 1359 от 28 октября 2026 года. Оно обновляет порядок проведения оценки повседневной деятельности, утверждённый постановлением № 1338.

Новые правила касаются военнослужащих, которым после ранения, контузии или заболевания требуется установление инвалидности или определение степени утраты профессиональной трудоспособности.

Ранее направления в ЭКОПФО могли оформлять председатели военно-медицинских, медицинских (военно-медицинских) и врачебно-экспертных комиссий. Однако начальники медицинских служб воинских частей не обладали отдельными полномочиями по оформлению таких документов.

Видео дня

Из-за этого возникали ситуации, когда военнослужащий проходил военно-медицинскую экспертизу, но направления на оценку по её результатам не получал.

Как изменилась процедура оформления инвалидности

Согласно новым правилам, начальник медицинской службы воинской части сможет выдать направление в ЭКОПФО при соблюдении двух условий:

имеются законные основания для проведения оценки повседневного функционирования;

соответствующее направление не было оформлено военно-медицинской, медицинской (военно-медицинской) или врачебно-экспертной комиссией по результатам своей экспертизы.

Таким образом, направление военнослужащих в ЭКОПФО через начальников медицинских служб станет дополнительным способом пройти оценку, если ранее необходимый документ не был оформлен.

Изменения также касаются критериев направления на оценку и работы электронной системы.

Отменяются ли новые правила прохождения ВЛК?

Постановление не отменяет военно-медицинскую экспертизу. ВЛК и ЭКОПФО выполняют разные задачи.

Военно-медицинские комиссии определяют, в частности, годность к военной службе, а также связь ранений, травм, контузий и заболеваний с военной службой.

Экспертные группы ЭКОПФО занимаются установлением инвалидности, определением степени утраты профессиональной трудоспособности и другими вопросами в пределах своих полномочий.

Начальник медицинской службы воинской части не сможет самостоятельно устанавливать инвалидность, изменять решения ВЛК или определять степень утраты профессиональной трудоспособности. Его новые полномочия касаются лишь оформления направления на экспертизу.

Итак, новая процедура оформления инвалидности для военнослужащих предусматривает дополнительную возможность получить направление в ЭКОПФО, если оно не было оформлено по результатам военно-медицинской экспертизы.

Напомним, во время воздушной тревоги сотрудники групп оповещения ТЦК и СП не имеют права останавливать граждан, удерживать их или задерживать, а также препятствовать людям в их движении к укрытиям. В Министерстве обороны неоднократно подчеркивали, что во время воздушной тревоги самое важное — это защита людей и сохранение их жизни.

Также стало известно, что с начала 2026 года ТЦК и СП направили в Национальную полицию более 1,5 млн обращений о розыске граждан, подозреваемых в уклонении от мобилизации. Всего с начала полномасштабного вторжения правоохранительные органы расследовали более 20 тысяч уголовных дел, связанных с уклонением от призыва.