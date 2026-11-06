Обшуки в "Київтеплоенерго": у працівників забирають документи, КМДА заявила про політичний тиск

У Києві правоохоронці проводять обшуки в офісах і вдома у працівників КП "Київтеплоенерго". Вони вилучають документи, пов’язані з проєктами резервного живлення та когенерації, які містить План енергостійкості столиці.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Слідчі дії стосуються проєктів для Деснянського, Голосіївського та інших районів Києва. Йдеться про створення резервних джерел живлення та об’єктів розподіленої когенерації.

Також 6 листопада правоохоронці провели обшуки вдома у кількох працівників підприємства. Під час слідчих дій можуть вилучити оригінали проєктної документації та документи, необхідні для початку робіт.

Пост КМДА Фото: Скриншот

У "Київтеплоенерго" зазначають, що проєктні роботи ще не оплачували. За умовами фінансування, гроші мають перерахувати після їх завершення. Акти виконаних робіт поки не підписували.

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У КМДА вважають, що такі дії можуть бути політичним тиском, а вилучення документів — затримати реалізацію енергетичних проєктів. Це відбувається під час підготовки Києва до опалювального сезону, коли через російські обстріли, проблеми з логістикою та нестачу фахівців ситуація залишається складною.

Нагадаємо, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів, як кияни готуються до можливих тривалих відключень електроенергії. За його оцінкою, близько 40% жителів столиці вже підготували альтернативні джерела живлення на зимовий період.

Через ризик аварій і пошкодження водопровідних мереж українцям також радять зробити запас питної води щонайменше на три доби. На одну людину потрібно щонайменше 3 літри води на день, тобто 9 літрів на 72 години. Для зберігання підійдуть чисті скляні пляшки або пластикові харчові ємності з маркуванням HDPE 2 чи PP 5.