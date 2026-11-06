Обыски в "Киевтеплоэнерго": у сотрудников забирают документы, КМДА заявила о политическом давлении

В Киеве правоохранители проводят обыски в офисах и дома у сотрудников КП "Киевтеплоэнерго". Они изымают документы, связанные с проектами резервного энергоснабжения и когенерации, которые включены в План энергоустойчивости столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Следственные действия касаются проектов для Деснянского, Голосеевского и других районов Киева. Речь идет о создании резервных источников питания и объектов распределенной когенерации.

Кроме того, 6 ноября правоохранительные органы провели обыски в домах нескольких сотрудников предприятия. В ходе следственных действий могут быть изъяты оригиналы проектной документации и документы, необходимые для начала работ.

Сообщение КМДА Фото: Скриншот

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что проектные работы ещё не оплачивались. Согласно условиям финансирования, деньги должны быть перечислены после их завершения. Акты о выполненных работах пока не подписывались.

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В КМДА считают, что такие действия могут быть политическим давлением, а изъятие документов — задержать реализацию энергетических проектов. Это происходит в период подготовки Киева к отопительному сезону, когда из-за российских обстрелов, проблем с логистикой и нехватки специалистов ситуация остается сложной.

Напомним, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал, как киевляне готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии. По его оценкам, около 40% жителей столицы уже подготовили альтернативные источники питания на зимний период.

В связи с риском аварий и повреждений водопроводных сетей украинцам также рекомендуют запастись питьевой водой как минимум на три суток. На одного человека требуется не менее 3 литров воды в день, то есть 9 литров на 72 часа. Для хранения подойдут чистые стеклянные бутылки или пластиковые пищевые емкости с маркировкой HDPE 2 или PP 5.