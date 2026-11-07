Енергетики Краматорська взяли до рук автомати: як цивільна професія стала фронтовою (відео)

Автомати замість звичних інструментів, російські FPV-дрони над головою і пошкоджені електромережі, які потрібно терміново лагодити. У Краматорську енергетики ризикують життям, щоб повернути людям світло.

У прифронтовому Краматорську Донецької області енергетики змушені виходити на ремонтні роботи не лише з інструментами, а й зі зброєю. Про це 6 листопада повідомив кореспондент видання "Телеграф" Ян Доброносов, який особисто побував у Краматорську, поспілкувався з енергетиками та зафіксував на відео роботу ремонтних бригад в умовах постійної загрози російських атак.

За інформацією журналіста, Краматорськ розташований трохи більш ніж за 9 кілометрів від лінії фронту. Місто регулярно зазнає російських ударів, тому роботу ремонтних бригад ускладнюють повітряні тривоги та атаки FPV-дронів.

До того ж російські FPV-дрони навмисно полюють на аварійні бригади, які намагаються відновлювати пошкоджені електромережі. Саме тому працівники мають при собі зброю та час від часу самостійно відбиваються від російських FPV-дронів. За словами енергетиків, їм доводиться це робити щоб мати змогу продовжувати роботу та повертати світло місцевим жителям.

Видео дня

Ян Доброносов особисто став свідком ситуації, коли після чергового російського удару, який зруйнував багатоповерховий будинок, було пошкоджено й електричну інфраструктуру. Щойно безпекова ситуація дозволила, ремонтники взялися за відновлення мережі.

На оприлюднених кадрах видно, як енергетики виконують ремонтні роботи серед пошкоджених будівель, намагаючись повернути електропостачання місцевим жителям.

У підписі до відео журналіст зазначив: "Так працюють електрики в Краматорську. Мають із собою зброю і час від часу відбиваються від ворожих FPV-дронів".

До речі, енергетики наголошують, що всі вони цивільні й раніше не мали досвіду поводження з автоматами. Однак тепер зброя стала для них додатковим засобом захисту під час виконання робіт.

Зазначимо, що у матеріалі "Телеграфу" немає окремого офіційного документа чи розпорядження, яке підтверджувало б запровадження вимоги носити зброю енергетикам під час виконання робіт з відновлення електропостачання після ударів. Таким чином, інформацію про заборону пересуватися без зброї варто розглядати саме як свідчення працівників.

Скільки людей залишаються без електрики

Наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі постійно відчувають жителі Краматорська та навколишніх населених пунктів.

За інформацією "Суспільного Донбас", станом на 7 листопада ситуація з електропостачанням у громаді залишається вкрай складною. За словами Ігоря Єськова, приблизно 70% споживачів не вдається забезпечити електроенергією через пошкодження або повне знищення інфраструктури.

"Приблизно до 70% енергоспоживачів громади, через пошкодження або повне знищення інфраструктури, відновити забезпечення не вдається враховуючи важку безпекову складову, проблеми з логістикою та наслідки російських ударів", — повідомив представник міської військової адміністрації.

У ДТЕК "Донецькі електромережі" також підтвердили, що ремонтні бригади продовжують працювати, але через безпекові ризики спрогнозувати терміни відновлення електропостачання наразі неможливо.

"Працюємо там, де можливо, робимо що можливо. Однак ситуація вкрай важка. Не просто складна, а вкрай складна. Попри все працюємо", — зазначили в компанії.

Місцеві жителі розповіли журналістам "Суспільного", що в деяких мікрорайонах електрики немає по п'ять діб. В окремих районах приватного сектору люди залишаються без світла ще з кінця вересня.

Скільки людей залишилося в Краматорську

Попри постійні російські обстріли та проблеми з комунальними послугами, у Краматорській громаді продовжують жити тисячі людей.

За інформацією, оприлюдненою на початку листопада, там залишалося близько 23 тисяч жителів.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що частина людей виїжджає до Слов'янська. Водночас охочих залишити межі області, за його словами, небагато.

"Люди з Краматорська виїжджають в місто Слов'янськ. Багато бажаючих виїхати за межі області, на жаль, немає. Ми робимо все як влада, все можливе для того, щоб підтримати цих людей", — сказав Філашкін.

Водночас місцева влада продовжує закликати жителів евакуюватися через постійне погіршення безпекової ситуації.

З 1 листопада в Донецькій області також діє подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00 наступного дня.

У Краматорській громаді продовжують працювати пункти незламності. Вони забезпечені альтернативними джерелами живлення, щоб люди могли отримати необхідну допомогу під час тривалих відключень електроенергії.

Що відомо про ситуацію з водою та опаленням

Проблеми з електропостачанням — не єдина складність, з якою зіткнулися жителі Краматорська. Російські удари пошкодили й інші об'єкти критичної інфраструктури.

За інформацією Донецької ОВА, на початку листопада майже весь Краматорськ залишався без централізованого водопостачання. Російські атаки ускладнюють не лише роботу комунальних підприємств, а й доступ ремонтних бригад до пошкоджених об'єктів.

Через нестачу води та руйнування інфраструктури виникли проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Раніше Вадим Філашкін повідомляв, що близько половини міста може залишитися без опалення.

Таким чином, російські атаки створюють для Краматорська одразу кілька взаємопов'язаних проблем: пошкодження електромереж, перебої з водою, загрозу зриву опалювального сезону та небезпеку для працівників, які намагаються відновлювати комунікації. Попри це, аварійні бригади продовжують виїжджати на пошкоджені об'єкти.

Нагадаємо, будівля міськвиконкому в Краматорську, яка пережила штурми та окупацію міста у 2014 році, не встояла перед російським авіаударом. Унаслідок атаки ввечері 31 жовтня історичну споруду було знищено.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно в окупованому Донецьку ударні безпілотники атакували будівлю, де розташований офіс "Углетелекому" — одного з ключових операторів зв’язку на підконтрольній РФ території Донеччини. Після вибухів у місті частково зникла електроенергія.