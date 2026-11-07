Энергетики Краматорска взяли в руки автоматы: как гражданская профессия стала фронтовой (видео)

Автоматы вместо привычных инструментов, российские FPV-дроны над головой и поврежденные электросети, которые нужно срочно ремонтировать. В Краматорске энергетики рискуют жизнью, чтобы вернуть людям свет.

В прифронтовом Краматорске Донецкой области энергетики вынуждены выходить на ремонтные работы не только с инструментами, но и с оружием. Об этом 6 ноября сообщил корреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов, который лично побывал в Краматорске, пообщался с энергетиками и запечатлел на видео работу ремонтных бригад в условиях постоянной угрозы российских атак.

По информации журналиста, Краматорск расположен чуть более чем в 9 километрах от линии фронта. Город регулярно подвергается российским ударам, поэтому работу ремонтных бригад затрудняют воздушные тревоги и атаки FPV-дронов.

К тому же российские FPV-дроны целенаправленно преследуют аварийные бригады, которые пытаются восстановить поврежденные электросети. Именно поэтому работники носят с собой оружие и время от времени самостоятельно отбиваются от российских FPV-дронов. По словам энергетиков, им приходится это делать, чтобы иметь возможность продолжать работу и восстанавливать электроснабжение местных жителей.

Видео дня

Ян Доброносов лично стал свидетелем ситуации, когда после очередного российского удара, разрушившего многоэтажный дом, была повреждена и электрическая инфраструктура. Как только обстановка с безопасностью позволила, ремонтники приступили к восстановлению сети.

На опубликованных кадрах видно, как энергетики проводят ремонтные работы среди поврежденных зданий, пытаясь восстановить электроснабжение местных жителей.

В подписи к видео журналист отметил: "Так работают электрики в Краматорске. У них с собой оружие, и время от времени они отбиваются от вражеских FPV-дронов".

Кстати, энергетики отмечают, что все они — гражданские лица и ранее не имели опыта обращения с автоматами. Однако теперь оружие стало для них дополнительным средством защиты при выполнении работ.

Отметим, что в материале "Телеграфа" нет отдельного официального документа или распоряжения, подтверждающего введение требования носить оружие энергетикам во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения после ударов. Таким образом, информацию о запрете передвигаться без оружия следует рассматривать именно как показания работников.

Сколько людей остаются без электричества

Последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре постоянно ощущают на себе жители Краматорска и близлежащих населенных пунктов.

По информации "Суспильного Донбасса", по состоянию на 7 ноября ситуация с электроснабжением в общине остается крайне сложной. По словам Игоря Еськова, примерно 70 % потребителей не удается обеспечить электроэнергией из-за повреждения или полного уничтожения инфраструктуры.

"Примерно до 70 % энергопотребителей общины, из-за повреждения или полного уничтожения инфраструктуры, не удается восстановить энергоснабжение, учитывая сложную ситуацию с безопасностью, проблемы с логистикой и последствия российских ударов", — сообщил представитель городской военной администрации.

В ДТЭК "Донецкие электросети" также подтвердили, что ремонтные бригады продолжают работать, но из-за рисков для безопасности прогнозировать сроки восстановления электроснабжения пока невозможно.

"Работаем там, где это возможно, делаем всё, что в наших силах. Однако ситуация крайне тяжелая. Не просто сложная, а крайне сложная. Несмотря ни на что, продолжаем работать", — отметили в компании.

Местные жители рассказали журналистам "Суспильного", что в некоторых микрорайонах электричества нет уже пять суток. В отдельных районах частного сектора люди остаются без света ещё с конца сентября.

Сколько людей осталось в Краматорске

Несмотря на постоянные российские обстрелы и проблемы с коммунальными услугами, в Краматорской общине продолжают жить тысячи людей.

Согласно информации, обнародованной в начале ноября, там оставалось около 23 тысяч жителей.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что часть людей уезжает в Славянск. В то же время, по его словам, желающих покинуть пределы области не так много.

"Жители Краматорска уезжают в город Славянск. Желающих выехать за пределы области, к сожалению, не так много. Мы, как власти, делаем всё возможное, чтобы поддержать этих людей", — сказал Филишкин.

В то же время местные власти продолжают призывать жителей эвакуироваться из-за постоянного ухудшения ситуации с безопасностью.

С 1 ноября в Донецкой области также действует продленный комендантский час — с 16:00 до 11:00 следующего дня.

В Краматорской общине продолжают работать пункты стойкости. Они оснащены альтернативными источниками питания, чтобы люди могли получить необходимую помощь во время длительных отключений электроэнергии.

Что известно о ситуации с водоснабжением и отоплением

Проблемы с электроснабжением — не единственная трудность, с которой столкнулись жители Краматорска. Российские удары повредили и другие объекты критически важной инфраструктуры.

По данным Донецкой областной государственной администрации, в начале ноября почти весь Краматорск оставался без централизованного водоснабжения. Российские атаки затрудняют не только работу коммунальных предприятий, но и доступ ремонтных бригад к поврежденным объектам.

Из-за нехватки воды и разрушения инфраструктуры возникли проблемы с подготовкой к отопительному сезону. Ранее Вадим Филашкин сообщал, что около половины города может остаться без отопления.

Таким образом, российские атаки создают для Краматорска сразу несколько взаимосвязанных проблем: повреждение электросетей, перебои с водоснабжением, угрозу срыва отопительного сезона и опасность для работников, пытающихся восстановить коммуникации. Несмотря на это, аварийные бригады продолжают выезжать на поврежденные объекты.

Напомним, что здание горисполкома в Краматорске, пережившее штурмы и оккупацию города в 2014 году, не устояло перед российским авиаударом. В результате атаки вечером 31 октября историческое здание было разрушено.

Также Фокус сообщал, что недавно в оккупированном Донецке ударные беспилотники атаковали здание, в котором расположен офис "Углетелекома" — одного из ключевых операторов связи на подконтрольной РФ территории Донецкой области. После взрывов в городе частично отключилось электричество.