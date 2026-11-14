Рух паралізовано: на жвавій трасі у Київській області вибухнула вантажівка з газом, деталі

На трасі Харків — Київ біля Яготина вибухнула вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Рух на дорозі наразі перекритий.

У суботу ввечері, 14 листопада, біля Яготина Київської області сталася дорожня автопригода. Про це повідомляють місцеві канали та публікують кадри пожежі на трасі.

Повідомляється, що водій вантажівки, за попередніми даними, не впорався з керуванням та врізався у відбійник, після чого газовоз перекинувся та загорівся. Водій, пишуть місцеві канали, загинув.

Свідки повідомляють про ДТП на трасі Фото: скриншот

Очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на 115-му кілометрі траси Київ — Харків перекинулася вантажівка DAF, яка транспортувала газовий конденсат.

Газовох охопило полум'я Фото: Нацполіція

Посадовець закликав водіїв обирати альтернативні маршрути шляху, оскільки рух на ділянці перекрито в обох напрямках.

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Палаючий автомобіль Фото: Патрульна поліція

Інформація щодо ймовірних загиблих та постраждалих уточнюється.

У патрульній поліції уточнили, що ДТП сталася поблизу села Богданівка Бориспільського району. На місці події працюють патрульні та рятувальники.

Також повідомляється, що наряди поліції організовують об'їзд для транспорту.

Нагадаємо, 5 жовтня народний депутат партії "Слуга народу" Дмитро Костюк потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Поліція офіційно не повідомляла про інцидент, а політик обурився, що відео з кадрами особистого життя поширили без його відома.

Також Фокус писав, що 26 вересня в Одесі водій здійснив наїзд на двох поліцейських та трьох військовослужбовців ТЦК.