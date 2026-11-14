Движение парализовано: на оживленной трассе в Киевской области взорвался грузовик с газом, подробности

На трассе Харьков — Киев возле Яготина взорвался грузовик, перевозивший газовый конденсат. Движение на трассе в настоящее время перекрыто.

В субботу вечером, 14 ноября, недалеко от Яготина Киевской области произошло ДТП. Об этом сообщают местные телеканалы и публикуют кадры пожара на трассе.

Сообщается, что водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего газовоз перевернулся и загорелся. Водитель, как сообщают местные каналы, якобы погиб.

Свидетели сообщают о ДТП на трассе Фото: скриншот

Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что на 115-м километре трассы Киев — Харьков перевернулся грузовик DAF, перевозивший газовый конденсат.

Газовое оборудование охватило пламя Фото: Нацполиция

Чиновник призвал водителей выбирать альтернативные маршруты, поскольку движение на этом участке перекрыто в обоих направлениях.

Видео дня

Горящий автомобиль Фото: Патрульная полиция

Информация о возможных погибших и пострадавших уточняется.

В патрульной полиции уточнили, что ДТП произошло недалеко от села Богдановка Бориспольского района. На месте происшествия работают патрульные и спасатели.

Также сообщается, что полицейские патрули организуют объезд для транспорта.

Напомним, 5 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк попал в дорожно-транспортное происшествие. Полиция официально не сообщала об инциденте, а политик выразил возмущение тем, что видео с кадрами из его личной жизни было распространено без его ведома.

Кроме того, Фокус сообщал, что 26 сентября в Одессе водитель совершил наезд на двух полицейских и трех военнослужащих ТЦК.