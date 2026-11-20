Сергій Кузьміних фігурував у справі про хабар у розмірі 558 тис. грн, та отримав вирок після кількох років судових засідань.

Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата від фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних до 3,6 років позбавлення волі. Слідчі викрили парламентаря на вимаганні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди на постачання медобладнання у лікарню в Житомирі. Фінальне судове засідання тривала 20 хвилин — розглядали справу №991/4071/22 про зловживання впливом.

Справа Сергія Кузьміних — фінальне засідання ВАКС 20 листопада

За даними слідства, депутат допоміг приватній компанії виграти тендер на постачання обладнання. За сприяння у виграші тендеру посадовець вимагав хабар у розмірі 30% від суми угоди — 558 тис. грн. У рішенні ВАКС вказано, що Кузьміних засуджений на 3,6 років ув'язнення та отримує заборону обіймати посади в органах влади. Поки вирок стане чинним, засуджений перебуватиме під домашнім арештом. При цьому можлива апеляція на вирок: якщо її не буде, то вирок стане чинним через 30 днів від 20 листопада — від дати рішення ВАКС.

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Судді, які засудили Кузьміних, — це Ольга Саландяк, Оксана Олійник та Катерина Широка, уточнили у Центрі протидії корупції. Крім того, антикорупційники нагадали, що це четвертий нардеп від партії "Слуга народу", який отримав вироки. Інші фігуранти — це Анатолій Гунько, Олександр Юрченко та Людмила Марченко. Також наголошується, що "сумніваються" в успішній апеляції, тобто вирок у 3,6 років тюрми для Кузьміних залишиться чинним.

Справа Сергія Кузьміних — що встановило НАБУ

Про справу народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних стало відомо у січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення. НАБУ опублікувало матеріали таємного стеження, на якому зафіксували домовленості про розподіл коштів державного бюджету, про тендери на закупівлю медичного обладнання. На відео почули скандальні фрази про 30% відкату для того, щоб "усі були задоволені та щасливі", і згоду брати гроші "хоч у тугриках". Камери антикорупційників зафіксували момент передачі коштів посередників, у пакунок вручала агентка НАБУ. У лютому 2022 року нардепа затримують, а у травні він отримує запобіжний захід — вихід під заставу у розмірі 49 520 грн. Далі медіа писали, що Кузьміних часто був відсутній на засідання ВАКС через часті закордонні відрядження і врешті у червні 2026 року його арештовують після поїздки в Іспанію. Далі — домашній арешт з електронним браслетом та вирок про 3,6 років тюрми.

Нагадуємо, 20 листопада медіа "Громадське" опублікувало коментар НАБУ щодо заяв генерала СБУ Сергія Дуки.